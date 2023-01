Wilson Lima destaca disposição do Governo Federal para o diálogo com o Amazonas

O governador Wilson Lima afirmou que o Governo Federal sinalizou com um caminho de diálogo com o Amazonas durante reunião com os 27 governadores dos estados e do Distrito Federal e Presidência da República, realizada nesta sexta-feira (27/01) em Brasília. Na ocasião, o governador também externou a preocupação do Governo Federal com a questão indígena no Amazonas, tema que deverá ser objeto de um próximo encontro.

“Eu tive uma conversa com o presidente Lula e ele me externou também a preocupação com a questão indígena no estado, levando em consideração que o Amazonas tem a maior população indígena do país. Então, ficou agendado para uma outra oportunidade, que vamos tratar, especificamente, sobre a questão indígena no Amazonas e entender, de forma muito pragmática, qual vai ser o papel do governo federal e também o papel do governo estadual nessas questões”, explicou Wilson Lima à imprensa após a reunião.

Wilson Lima pontuou que o Governo do Amazonas tem a preocupação de fortalecer a execução de políticas públicas à população indígena do estado, a exemplo do trabalho já realizado pela Fundação Estadual do Índio (FEI), que tem um canal direto com esses povos, principalmente nas áreas de saúde, educação – com abertura de escolas indígenas – saneamento e infraestrutura de ramais, com iluminação pública, que dão acesso a áreas onde residem populações indígenas.

O governador do Amazonas explicou, ainda, que cada consórcio de estados teve a oportunidade de apresentar as suas demandas prioritárias à presidência. No caso do Amazonas, foram pontuadas as questões da trafegabilidade da BR-319, a proteção do modelo econômico Zona Franca de Manaus e a situação de desmatamento no sul do estado. Em todas essas demandas, Wilson Lima garantiu que o Governo Federal sinalizou de forma positiva para um caminho de diálogo.

Ele também informou que a pauta principal e comum aos governadores diz respeito à recomposição tributária para evitar perdas de arrecadação nos estados. Segundo ele, só o Amazonas teve uma perda de R$ 1 bilhão e os estados da Amazônia tiveram aproximadamente R$ 5 bilhões.

Na reunião, o presidente Lula destacou que o encontro com os governadores teve como objetivo fazer com que o Brasil volte à normalidade no sentido do diálogo e respeito entre os poderes e reforçou que as portas do Governo Federal estarão abertas aos gestores públicos municipais e estaduais para discutir e avaliar projetos prioritários de interesses dos estados.

Amazônia e Amazonas

Uma das pautas prioritárias para o estado do Amazonas, segundo o governador Wilson Lima, é a defesa da Zona Franca de Manaus, algo que foi reforçado por ele durante o 1° Encontro do Fórum de Governadores de 2023, realizado na quinta-feira (26/01), dia anterior ao encontro com o presidente Lula. Durante a reunião também foi debatida a busca por alternativas econômicas para a região, que compensem perdas de arrecadação.

Além da Zona Franca, que corresponde a 70% da atividade econômica do Amazonas, com a geração de mais de 114 mil postos de trabalho e que contribuiu para que 98% da cobertura florestal no estado permaneça intacta, Wilson Lima destacou a pavimentação do trecho do meio da BR-319, entre os quilômetros 198 e 250, como ponto importante de discussão. A terceira prioridade listada, segundo o governador, é o combate ao desmatamento e outros ilícitos ambientais no sul do estado, salvaguardando as atividades econômicas desenvolvidas dentro da legalidade.

FOTOS: Diego Peres / Secom