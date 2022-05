Wilson Lima destaca alcance do Governo Presente, com mais de 20 mil atendimentos em quatro edições na capital

Neste sábado, serviços do programa chegaram ao Parque São Pedro, bairro Tarumã, na zona oeste da cidade

Ao abrir a 4ª edição do Governo Presente em Manaus, neste sábado (14/05), no bairro Tarumã, zona oeste, o governador Wilson Lima destacou que as secretarias do Estado estão levando os serviços do Governo do Amazonas para perto da população. Em quatro edições na capital, mais de 20 mil atendimentos já foram realizados durante as ações nos bairros.

Desta vez, o programa chegou ao bairro Parque São Pedro, no Tarumã, com atendimentos, até às 14 horas, na Escola Estadual Waldocke Fricke de Lyra. Em Manaus, o Governo Presente já passou pelos bairros Compensa, Cidade de Deus e Armando Mendes.

São oferecidos serviços gratuitos nas áreas de cidadania, saúde, crédito, trabalho e segurança pública, entre outras áreas. Na capital, o Governo Presente é realizado a cada 15 dias em um bairro diferente.

“Hoje nós estamos chegando aqui no Parque São Pedro para mais uma ação do nosso Governo Presente, em que a gente traz ações de cidadania com a emissão de carteira de identidade, 1ª e 2ª via; a gente traz, também, o nosso Procon e serviços da área de saúde”, ressaltou o governador.

“Nosso pessoal do Corpo de Bombeiros, que desenvolve o nosso programa Chamas de Saúde, também está aqui com algumas especialidades (médicas) que há carência, principalmente nessas áreas periféricas; e outros tipos de assistência aqui para essas pessoas que tanto precisam”, completou Wilson Lima.

O programa contempla atividades antes realizadas pelos programas Muda Manaus e Amazonas Presente em bairros da capital e no interior, aproximando o Governo do Estado da população.

“Hoje eu vim fazer o cadastro no Sine, pois às vezes se deslocar até o Sine, tanto na Djalma Batista quanto na Constantino Nery, fica um pouco difícil, tem que sair bem cedo. Então essa oportunidade que o Governo dá para a gente fica mais prático, fica próximo da nossa casa”, disse Gilcicleia Seixas, que busca um novo emprego.

Cidadania e social – Entre as principais ações está a emissão de RGs, Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD), Carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e o Passe Legal. Os serviços são realizados pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

A Secretaria de Assistência Social (Seas), em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), atende mulheres empreendedoras que desejam obter financiamento por meio do Crédito Rosa.

Na ação, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) ofereceu serviços gratuitos de massoterapia, tranças e penteados, corte de cabelo, barbearia, esmaltação e designer de sobrancelhas.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa compõe o evento com o projeto Mania de Ler, grupos de animação com escultura de balões, pintura facial e atração musical.

Serviços do programa Seduc Atende, com atualização de documentação e emissão da 1ª via do Passe Livre Estudantil, foram levados pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

Consumidor – O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem) fez o registro de reclamações e denúncias relacionadas a medidores de energia, postos de combustível, supermercados e hidrômetros. Além de apresentar para a população as atividades desenvolvidas pelo Ipem.

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) disponibilizou equipes de fiscalização e profissionais para registrar denúncias dos consumidores da zona oeste.

Segurança pública e saúde – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Departamento de Prevenção à Violência (DPV), realizou a escuta e acolhimento psicossocial, cadastro para viabilização de internação de dependentes químicos, além de palestras educativas sobre violência, bullying e saúde.

Uma pesquisa de satisfação, no âmbito da Segurança Pública, com a população presente, foi realizada pela Ouvidoria Geral da SSP.

E uma exposição dos grupamentos Marte (antibombas), Rocam Motos, Companhia de Operações Especiais (COE), Batalhão de Choque, Canil e Cavalaria, foi promovida pela Polícia Militar.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou atendimentos para serviços de veículos, CNH, bem como atividades lúdicas e ações educativas. Também são dadas orientações sobre os projetos do Programa Detran Cidadão, como o “CNH Social” e o “Motociclista Legal”, entre outros serviços.

Por meio do projeto Chamas de Saúde, o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) ofertou atendimentos nas áreas de ortopedia, cardiologia, ginecologia, pediatria, clínica geral, odontologia, farmácia, enfermagem e serviço social.

FOTOS: Lucas Silva/Secom