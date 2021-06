Wilson Lima coordena ações da Operação Enchente 2021 em Autazes

Governador também entregou cestas básicas e auxílios para população do município

O governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve no município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), onde coordenou ações da Operação Enchente 2021, nesta sexta-feira (11/06). Na ocasião, ele deu início à entrega de 2 mil cartões do Auxílio Estadual Enchente no município, liberou R$ 760,3 mil em Crédito Emergencial e anunciou a renegociação de R$ 205,5 mil de dívidas junto à Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).

A Operação Enchente 2021 é realizada em todo o Amazonas. Mais de 32 mil cartões do Auxílio Estadual já foram entregues. Em Crédito Emergencial, foram distribuídos R$ 58.445.138,42 somando todas as operações já realizadas. Em renegociação emergencial da Afeam, o Governo do Estado já realizou operações que, juntas, totalizam R$ 23.309.798,70.

“O Governo e as ações só fazem sentido se resolverem a vida das pessoas, o que a gente tem que fazer é trabalhar para resolver a vida das pessoas. É para dar respeito, é para dar dignidade, condições de emprego e renda, é olhar para o social, é olhar para todas as áreas, saúde e educação, para que as pessoas possam ter oportunidades”, disse Wilson Lima.

Também foram entregues Cartões do Produtor Rural, veículos e cestas básicas para agricultores familiares atingidos pela cheia dos rios no município.

As entregas ocorreram no Ginásio Poliesportivo Juca Siqueira, Centro de Autazes. Acompanhado da primeira-dama, Taiana Lima, e de secretários estaduais, o governador destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Governo do Estado no interior.

Auxílio Estadual – A expectativa é beneficiar 100 mil famílias em todo o estado com o cartão que dá direito a R$ 300. O benefício atende quem teve a casa invadida pelas águas, como o autônomo Tarcimar dos Santos, morador de Autazes.

“Graças a Deus que ele olhou pelo interior também, não foi só pela capital. Vai ajudar muito, muito mesmo. Não só eu não, muitas famílias que tem aqui na região. Minha casa foi totalmente ao fundo”, diz.

Crédito Emergencial – Por meio da Afeam, o governador Wilson Lima entregou R$ 760,3 mil em 61 operações do Crédito Emergencial em Autazes. Com esta ação, o Governo do Amazonas soma mais de R$ 842,5 mil aplicados no município neste ano. Também foram investidos R$ 509,9 mil em projetos de crédito rural voltados à agricultura e atividade de pesca para moradores de quatro comunidades na localidade.

Durante a visita ao município, Wilson Lima também anunciou a renegociação e anistia de dívidas de produtores e agricultores familiares. Em Autazes, a renegociação emergencial totaliza mais de R$ 205,5 mil em 13 operações.

Cestas básicas – O governador também realizou a entrega de cestas básicas para famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social em decorrência da enchente e da pandemia. Inicialmente foram distribuídas 2 mil cestas, de um total de 4 mil que serão entregues em Autazes.

O líder comunitário Lucas Ferreira Borges celebrou a entrega dos alimentos em um momento difícil na vida de muitos amazonenses. “Muita gente perdeu e hoje está recebendo, isso é muito gratificante. A gente agradece o governador Wilson, até pelo o apoio que ele tem dado ao setor primário”, disse o morador.

Kit feira – O Governo do Amazonas disponibilizou para Autazes, por meio da Agência de Desenvolvimento do Amazonas (ADS), um kit feira contendo três tendas, três expositores de pescado, 70 mesas, 70 cadeiras e 70 coletes, previsto para a entrega ainda neste ano.

Também foi entregue uma tonelada de jaraqui através do Programa ADS Solidária no município. O pescado foi adquirido de pescadores artesanais e será doado para famílias em situação de vulnerabilidade do município.

Produção rural – Para os produtores rurais da região, o governador entregou 70 Cartões do Produtor Primário (CPP), benefício concedido exclusivamente pelo Governo do Amazonas, por meio do Idam, e que proporciona várias vantagens como a isenção de impostos e descontos.