Wilson Lima convoca torcedores para a segunda transmissão do jogo do Brasil no Podium da Arena da Amazônia

O governador do Amazonas, Wilson Lima, voltou à Arena da Amazônia nesta segunda-feira (28/11), pouco antes da abertura dos portões para o público que vai prestigiar a transmissão da segunda partida da seleção brasileira pela Copa do Mundo de Futebol, e reforçou o convite para quem for torcer aproveitar a oportunidade e se imunizar contra a Covid-19. A transmissão da partida e a vacinação ocorrem na área do Podium da Arena.

“Montamos uma grande estrutura para receber os torcedores aqui no podium da nossa Arena da Amazônia, com telão, atrações musicais. Todas as principais secretarias estão envolvidas como Saúde e Segurança Pública, Sejusc (Justiça e Cidadania), nossa Fundação de Alto Rendimento. Vamos torcer para que o Brasil faça uma boa apresentação e nossa estrutura está toda pronta para que o estado do Amazonas, para que Manaus, faça uma grande festa e mande suas energias para a seleção”, afirmou Wilson Lima.

Vistoriando os últimos preparativos antes do início da transmissão, o governador cumprimentou e tirou fotos com servidores públicos de diversos órgãos estaduais que trabalham no local, acompanhou o início da vacinação contra a Covid-19 e, em entrevista à imprensa, voltou a reforçar que eventos como este garantem, além de lazer, uma importante movimentação econômica para a cidade.

“Nós temos um fim de ano diferente em 2022 porque, além do Natal e do Réveillon, nós temos também a Copa do Mundo e isso movimenta o comércio, movimenta quem trabalha com bebidas, movimenta o trabalho da costureira que precisa customizar as camisas. Enfim, a economia acaba circulando também nesses momentos de festividade, um momento tão interessante que a gente está vivendo”, avaliou.

Nesta segunda-feira, os portões abriram às 10h, com acesso para ao Podium da Arena, onde um telão está montado para transmitir a segunda partida do Brasil pela Copa, contra a Suíça.

Antes e depois da partida, shows musicais e a vacinação continuarão acontecendo, além do público presente poder contar com uma praça de alimentação, espaços kids e locais para ações do Natal Solidário do governo estadual, que inclui doação de alimentos e brinquedos.

O Podium da Arena da Amazônia Vivaldo Lima também estará aberto para a transmissão da terceira partida do Brasil pela fase de grupos da Copa do Mundo, no dia 2 de dezembro. Passando a primeira fase, as oitavas de final estão previstas para o dia 5 de dezembro.

