Wilson Lima convoca 347 aprovados no concurso da Seduc e anuncia a revitalização de escolas de Itacoatiara

O governador Wilson Lima assinou, nesta sexta-feira (27/11), o decreto de convocação de 347 novos aprovados no concurso da Secretaria de Educação e Desporto (Seduc) de 2018. A assinatura ocorreu no ginásio poliesportivo do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Dom Jorge Edward Marskell, no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).

Wilson Lima também anunciou que cinco escolas estaduais do município vão receber revitalização, com investimento de R$ 1.250.000,00.

Esse é o quarto chamamento de concursados do certame da Seduc na gestão de Wilson Lima, totalizando 4.469 servidores convocados. “Na semana que vem o Estado vai começar a reforma de cinco escolas estaduais aqui na sede do município. Hoje também fizemos o anúncio da convocação de mais 347 aprovados no concurso público e, na semana que vem, vamos anunciar mais 800 convocados, incluindo merendeiras, setor administrativo. Nesse momento em que tem muitos estados atrasando salário e estão com dificuldade de pagar o 13º, nós estamos contratando pessoas e estamos priorizando aquilo que é essencial”, ressaltou o governador.

Os 347 candidatos convocados foram aprovados para os cargos de pedagogos e professores do Ensino Regular, Educação Especial e, novamente, Ensino Presencial com Mediação Tecnológica, também para atuação na capital e no interior. Posteriormente, será assinada a convocação de mais 827 profissionais de apoio específico à Educação (administrativos), como assistentes sociais, bibliotecários e merendeiros, dentre outros.

Protocolos – Em razão da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Educação reforça que o atendimento na sede, após a nomeação no Diário Oficial do Estado (DOE), será realizado por senha, que será distribuída na portaria, com um quantitativo específico por turno (matutino e vespertino). Não será permitido acompanhantes para esse atendimento.

Convocações – O primeiro chamamento ocorreu em agosto de 2019, com 312 aprovados. A segunda chamada foi em outubro do ano passado, com mais 3.714 professores e pedagogos convocados aprovados no certame. Na última terça (17/11), o governador Wilson Lima já havia assinado a convocação de 96 professores do Ensino Presencial com Mediação Tecnológica, para atuação em Manaus e no interior. Nesta sexta-feira (27/11), foram mais 347 novos convocados.

Comparecimento – A partir da nomeação publicada no DOE, os candidatos deverão comparecer à sede da Secretaria de Educação, localizada na avenida Waldomiro Lustoza, 250, Japiim, munidos da documentação exigida. Mais informações sobre o atendimento estarão disponíveis no site oficial da pasta: www.educacao.am.gov.br.

Municípios – Ao todo, 53 municípios do interior terão candidatos dessa nova convocação. São eles: Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Silves, Alvarães, Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Canutama, Carauari, Coari, Codajás, Eirunepé, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manicoré, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Uarini e Urucurituba.

FOTOS: Arthur Castro e Diego Peres/Secom