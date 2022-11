Wilson Lima conversará com Lula em nome dos interesses do Amazonas

O governador reeleito do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil-AM), afirmou que em nome dos interesses da população buscará manter relacionamento produtivo com o futuro governo chefiado por Lula (PT).

Wilson Lima reiterou que está disposto a conversar com o presidente eleito, apesar da aliança que fez com o presidente derrotado Jair Bolsonaro (PL), a quem irá continuar apoiando enquanto estiver à frente dos destinos do País.

“Eu sigo aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas eu fui eleito governador do estado do Amazonas”, ponderou. “Para defender o Estado do Amazonas eu não tenho dificuldade de conversar com quem quer que seja.”

“Todo mundo sabe que eu sou governador do diálogo, principalmente se tratando dos interesses do povo do Amazonas”, reafirmou Wilson Lima.