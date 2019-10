Wilson Lima confirma novo Prosai em Parintins e anuncia 100% de água potável em Maués

Governador disse que BID já sinalizou apoio para programa de saneamento em mais quatro municípios

O governador Wilson Lima anunciou, na noite de sábado (19/10), novos investimentos para atingir 100% de abastecimento de água potável em Maués, beneficiando mais de quatro mil famílias do município (a 276 quilômetros de Manaus). O anúncio foi feito durante a inauguração da Lagoa da Maresia, uma das áreas beneficiadas no pacote de obras do Programa de Saneamento Integrado de Maués (ProsaiMaués), entregue no sábado à população do município.

Na ocasião, Wilson Lima também anunciou a implantação de um projeto de mobilidade urbana para Maués, que deve ter início em 2020, e a realização do Prosai em pelo menos mais quatro municípios, sendo Parintins (a 368 quilômetros de Manaus) o primeiro deles.

Também participaram do evento de inauguração do ProsaiMaués, o vice-governador, Carlos Almeida Filho, o prefeito de Maués, Junior Leite, o senador Omar Aziz e deputados e deputadas estaduais.

“Nós anunciamos aqui um projeto para o bairro Donga Michiles, para a construção de um reservatório de água com capacidade para 150 mil litros, para beneficiar quatro mil famílias naquele bairro. Com isso, o município de Maués vai ter uma cobertura de 100% de abastecimento de água potável”, afirmou o governador, ao adiantar que o projeto já foi licitado.

Quanto ao sistema de mobilidade urbana, também anunciado neste sábado, o governador afirmou que já houve aprovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que deve liberar os recursos para o início das obras, também em 2020.

O sistema reúne obras no âmbito da modernização de mobilidade urbana, inserindo acessibilidade, calçada, meio-fio, além de sinalização horizontal e vertical nas avenidas da cidade.

Parintins – Ainda durante a inauguração do ProsaiMaués, o governador anunciou que pelo menos outros quatro municípios devem receber as obras de saneamento integrado, confirmando que Parintins será a próxima cidade a receber o Prosai.

“Os representantes do BID estiveram aqui para um fórum, para conhecer o que foi feito aqui, para conhecer toda a obra, os resultados do investimento, e saíram daqui muito empolgados e disseram assim: ‘governador, nós vamos dar mais quatro projetos desses para o interior, e nós vamos levar para os municípios’. E um deles, como eu anunciei, é o município de Parintins, no Lago da Francesa, ali ao lado do Boi Bumbá Caprichoso”, ressaltou Wilson Lima.

Os demais municípios que devem ser beneficiados com obras de urbanização e saneamento do Prosai ainda serão definidos.

Cara nova – Quem foi na inauguração da Lagoa da Maresia, área revitalizada pelo ProsaiMaués, sentiu a diferença. Como o Ezequias Glória da Silva, de 31 anos, que levou a família para prestigiar o evento.

“É muito importante porque saneamento básico é importante para cidade e melhorou muito os igarapés aqui de Maués, a estrutura. Antes era só mato e hoje tá muito melhor, melhor mesmo. Trouxe muito emprego para a cidade, quem tava desempregado conseguiu emprego e com certeza agora vai ter um cartão postal para Maués.”, disse.

Nascido e criado em Maués, o farmacêutico de plantas naturais, Evangelista Michiles, destacou que as obras refletem na melhoria, inclusive, do turismo na cidade.

“Melhora tanto a questão do financiamento, porque rende trabalho e melhora o aspecto da cidade, fica mais bonito, as pessoas podem caminhar mais à vontade, mais tranquilo, então isso traz bons benefícios para Maués”, afirmou.

Cidadão de Maués – O governador Wilson Lima recebeu, ainda, o título de cidadão de Maués das mãos do prefeito Júnior Leite.

“O senhor é um homem de humildade, que Deus lhe dê ainda mais. Eu acredito que a partir do seu projeto Maués pode crescer ainda mais”, disse o prefeito ao entregar ao governador a chave da cidade.

“Eu me sinto muito honrado com o que me é concedido. Eu já estive aqui várias vezes. Vim como repórter e vi que essa obra começou a andar a passos lentos e ela acabou parando. E quando nós assumimos o governo nós começamos a retomar todas as obras”, disse o governador ao agradecer a homenagem.

Reunião com lideranças – Após a inauguração da Lagoa da Maresia, o governador Wilson Lima reuniu com lideranças de pelo menos dois bairros de Maués – Boa Esperança e Nova Vitória -, que surgiram de ocupações e onde as famílias enfrentam problemas com abastecimento de água. O governador determinou que um estudo seja feito na área com o objetivo de resolver os problemas.

Fotos: Diego Peres/Secom