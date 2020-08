Wilson Lima comunica que está recuperado da Covid-19

O governador Wilson Lima informou, nesta quinta-feira (27/08), em vídeo publicado nas redes sociais, que está curado da Covid-19. Na tarde de hoje, ele repetiu o exame para o novo coronavírus, que confirmou o diagnóstico de recuperação e o fim do período de transmissão.

“Estou vindo aqui, cumprindo aquele nosso compromisso de transparência em tudo relacionado ao Covid, dizer que acabei de receber meu exame e ele testou negativo, ou seja, estou curado. A primeira-dama também testou negativo, está todo mundo bem de saúde”, afirmou o governador.

Ele também agradeceu as mensagens de apoio recebidas durante a recuperação e reforçou a importância das medidas preventivas contra a Covid-19.

“Quero agradecer aqui as orações, as mensagens de apoio e carinho, e apesar de eu estar curado, não abro mão da minha máscara, e aí eu recomendo que você também use máscara, continue mantendo o distanciamento social, usando álcool em gel, evitando aglomerações e seguindo todas aquelas recomendações dos profissionais da área de saúde”, acrescentou.

Wilson Lima testou positivo para o novo coronavírus no dia 13 de agosto, quando iniciou o protocolo de isolamento domiciliar por duas semanas. Nesse período, durante o qual apresentou apenas sintomas leves da doença, o governador despachou de casa e manteve as reuniões de trabalho por videoconferência.

Foto: Divulgação/Secom