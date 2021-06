Wilson Lima comemora com servidores a vacinação de cerca de 140 mil pessoas contra a Covid-19 em Manaus, em dois dias

O governador Wilson Lima comemorou, na Arena da Amazônia, com servidores estaduais, municipais e voluntários, a vacinação de cerca de 140 mil pessoas contra a Covid-19 em Manaus, em pouco mais de 32 horas, no grande viradão para acelerar a campanha ‘Vacina Amazonas’.

Uma grande força-tarefa foi montada pelo Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus para imunizar a população de 40 a 51 anos, entre o sábado e o domingo (12 e 13/06). Dentre os pontos de vacinação, três funcionaram por 32 horas sem intervalo: Arena da Amazônia, Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, e Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus.

No encerramento da ação, na Arena da Amazônia, Wilson Lima agradeceu o empenho de todos os servidores, voluntários e parceiros, na grande mobilização, e destacou a importância da vacinação no combate à pandemia. Ele garantiu a segunda dose para todos que iniciaram o processo de imunização durante a mobilização deste fim de semana.

“O que vocês fizeram neste fim de semana foi um ato heroico, um ato histórico. Isso aqui está entrando para a história da humanidade. O trabalho que cada um de vocês está fazendo aqui é para salvar vidas, porque a vacina é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19. Isso aqui é resultado da integração de todas as secretarias, de todos os servidores”, disse o governador aos servidores.

Wilson Lima fez um balanço da ação que mobilizou toda a cidade neste movimento em defesa da vida, durante o dia, a noite e a madrugada. “É impressionante, porque há uma sinergia e também uma motivação por parte de todos os servidores. É claro que sempre há o que ser corrigido, sempre há o que melhorar, mas, também, na minha avaliação, foi irretocável”, completou, ao também agradecer à Prefeitura de Manaus pela parceria.

Antes de ir à Arena da Amazônia, Wilson Lima também foi ao Centro Convenções do Amazonas Vasco Vasques agradecer aos servidores e, também, tomou a primeira dose contra a Covid-19. Ele tem 44 anos e faz parte do público-alvo dessa fase da campanha.

Imunizado – O último vacinado no drive-thru na Arena da Amazônia foi o venezuelano Cony Cáceres, 48. Ele recebeu a primeira dose pelas mãos do secretário executivo de Assistência da Capital da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), enfermeiro Jani Kenta.

Muito emocionado, Cáceres comemorou a mobilização do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus, nesse viradão de vacinação, e espera que mais pessoas possam ser imunizadas contra a Covid-19.

“É muita emoção, sim. Agradeço por toda a oportunidade e por ser a última pessoa. Convido a todas as pessoas para que também tomem a vacina. Que todas as pessoas tomem a vacina, que assim todos estamos prevenindo do coronavírus”, disse o chefe de cozinha que já vive há cinco anos em Manaus.

FOTOS: Diego Peres/Secom