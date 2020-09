Wilson Lima assina termo de execução de nove projetos que vão modernizar e reestruturar a rede de saúde do Amazonas

O governador Wilson Lima assinou, nesta terça-feira (1º/09), o termo de abertura de nove projetos que contemplam mais de 150 ações voltadas para a reorganização da rede de saúde do estado, redução de filas, melhorias na estrutura das calhas do interior, implantação da área de controle interno da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), entre outras áreas. Os projetos fazem parte do Programa Saúde Amazonas, que conta com investimento de R$ 1,4 bilhão até o final de 2022.

“Alinhamos hoje um termo de compromisso com os gerentes dessas nove macroações para cumprimento dos prazos que foram estabelecidos, e quando tivermos atrasos, vamos poder identificar sobre o que está acontecendo e fazer as devidas correções e ajustes”, destacou o governador, durante solenidade realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques, bairro Chapada.

Para o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo, os projetos vão garantir um novo impulso às ações da rede de saúde do Amazonas. “Estamos estruturando o programa Saúde Amazonas com nove grandes ações estratégicas, com tarefas, prazos responsáveis e com alocação de recursos já atribuídos com o investimento de R$ 1,4 bilhão até o final de 2022. Essas ações se dividem em diversas áreas, mas, principalmente, na reorganização da rede, na melhoria da comunicação interna e externa, na implantação da área de controle interno da secretaria, que vai ser muito importante. São nove grandes ações que vão transformar a Saúde no Amazonas”.

Projetos – Os nove projetos estão estruturados nas seguintes eixos: Reorganização da Rede e Ampliação do Faturamento: Novo Perfil do Hospital Geral Delphina Aziz; Redução de Filas: Transparência das Filas; Comunicação: Interage SUS; Formação e desenvolvimento do servidor: Censo da Saúde; Modernização da Gestão Administrativa: Serviço Legal; Saúde nas Calhas: Saúde nas Calhas; Fortalecimento das estruturas de controle: Controladoria Ativa; Governança em TI: Saúde Digital; e Fortalecimento da Vigilância em Saúde: Programa de vigilância dos vírus respiratórios.

Entre as metas do Governança em TI: Saúde Digital, no Programa Saúde Amazonas, está o fortalecimento do projeto de Telessaúde, catalogação de estoques de medicamentos e averiguação de informações sobre os pacientes.

“Atualmente contamos com um painel onde temos informações sobre atendimentos e medicamentos, além de outras informações importantes para a gestão. A partir dessas informações, a gestão vai poder fazer o trabalho de tomada de decisões e fazer com que as ações aconteçam. Estamos focando na busca de uma solução para prontuário único, para que dessa forma possamos fazer o rastreamento das ações relacionadas aos pacientes, e como estão sendo os atendimentos desde uma unidade pequena até uma unidade de gestão complexa”, explicou o secretário executivo adjunto de Tecnologia da Informação, Francisco Arce.

FOTOS: Diego Peres/Secom