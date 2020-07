Wilson Lima assina ordem de serviço para recuperação do ramal Santa Maria em Iranduba

O governador Wilson Lima assinou, nesta terça-feira (28/07), a ordem de serviço da obra de recuperação do ramal Santa Maria, que está localizado no km 13 da AM-070, no município de Iranduba. O projeto tem investimento total de R$ 4,7 milhões, sendo R$ 500 mil oriundo de emenda parlamentar do deputado estadual Augusto Ferraz.

A obra vai recuperar 7,33 quilômetros do ramal Santa Maria, compreendendo serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização, com execução pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

De acordo com o governador, essas intervenções do Governo do Estado, no ramal, vão fortalecer o setor primário de Iranduba, beneficiando centenas de produtores locais, que esperavam há anos por essas melhorias.

“Esse ramal é uma via importante para o escoamento da produção do município, que já recebeu investimentos de mais de R$ 200 milhões para a recuperação de outros ramais, sem falar nas obras de duplicação da AM-070, que o Governo retomou desde o dia 1º de junho”, destacou Wilson Lima.

