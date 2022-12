Wilson Lima assina ordem de serviço para Infraestrutura no bairro Colônia Antônio Aleixo

O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou, nesta quarta-feira (30/11), a ordem de serviço destinada à realização de trabalhos de infraestrutura no bairro Colônia Antônio Aleixo, no acesso ao futuro Parque Encontro das Águas, zona leste da capital. O projeto é coordenado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

O investimento do Governo do Amazonas é de, aproximadamente, R$ 4,8 milhões, uma indicação do deputado estadual Serafim Corrêa por meio de emenda de bancada, e tem prazo total para execução de cinco meses a contar da data de assinatura. Serafim participou da assinatura da ordem de serviço.

“As obras começam imediatamente com a mobilização das máquinas pela construtora responsável. Vamos realizar a pavimentação viária, construir calçadas, meio-fio e sarjeta, além de drenagem na rua Desembargador Anísio Jobim”, destacou o governador.

“Principal acesso ao futuro Parque Encontro das Águas, a rua Anísio Jobim também é bastante impactada pelo tráfego de caminhões de carga, por ser uma área próxima a vários portos, necessitando de um cuidado especial com as vias”, destacou o engenheiro civil Marcellus Campêlo, coordenador executivo da UGPE.

FOTOS: Diego Peres/Secom