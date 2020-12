Wilson Lima assina convocação de 827 aprovados em Concurso Público da Secretaria de Educação

O governador Wilson Lima assinou, nesta terça-feira (1º/12), a convocação de 827 profissionais de apoio técnico (merendeiros e administrativos) aprovados no Concurso Público de 2018 da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc). Esse é o quinto chamamento de concursados do certame da Seduc na gestão de Wilson Lima, totalizando 5.296 servidores convocados.

Os 827 profissionais chamados foram aprovados para os cargos de assistente social (35), bibliotecário (7), contador (5), estatístico (2), engenheiro civil (4), engenheiro eletricista (2), engenheiro mecânico (1), fonoaudiólogo (3), nutricionista (26), psicólogo (34), assistente técnico (108) e merendeiro (600), para atuação em Manaus e nos 61 municípios do interior do Amazonas.

“Hoje damos mais um passo importante no reforço à área da educação do nosso estado, fazendo um reconhecimento e justiça naqueles que foram aprovados em concurso público. Só nos últimos 15 dias fizemos três convocações. São pessoas que irão reforçar, principalmente nesse momento de pandemia, em que estamos recuperando aquilo que foi perdido no ano de 2020. Vale destacar que, em um momento em que o mundo enfrenta crise de desemprego, o estado está gerando emprego e reconhecendo o trabalho e esforço dessas pessoas”.

Wilson Lima também enfatizou alguns investimentos na área da educação do estado, tendo em vista o ano letivo de 2021. “No ano de 2021 vamos entregar sete escolas de tempo integral com um padrão de excelência, e isso é fruto de parceria do Governo do Estado com o Banco Mundial. Entre elas que estamos construindo está a do Monte Horebe, que será entregue no início do próximo ano, e é uma escola para aproximadamente mil alunos. Isso Fora os investimentos em reforma de escolas que estão ocorrendo no interior e a contratação de pessoal para atuação em 2021”.

Comparecimento – Os candidatos convocados deverão comparecer à sede da Secretaria de Educação (rua Waldomiro Lustoza, Japiim 2), conforme cronograma pré-estipulado pela pasta, que será amplamente divulgado. Assim como nas últimas duas convocações, o atendimento aos profissionais será realizado por senha, com um quantitativo específico por turno (matutino e vespertino). O protocolo faz parte das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

A lista com o nome dos candidatos chamados será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e, posteriormente, divulgada no site oficial da Secretaria de Educação.

Convocações – Essa é a terceira convocação feita pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto em menos de três semanas. A primeira delas aconteceu no último dia 17 de novembro, quando foram chamados, inicialmente, 96 professores para atuar no Ensino Presencial com Mediação Tecnológica, na capital e no interior. A segunda, anunciada dez dias depois, convocou 347 professores e pedagogos, também para atuação em Manaus e em mais de 50 cidades do Amazonas.

“O ano de 2020 foi um ano muito atípico, foi um ano de muitas adaptações, mas o ano de 2021 promete. Com esse chamamento de hoje o governo atinge um número recorde de mais de 5.200 servidores da educação empossados em dois anos. Hoje nós estamos nomeando 827 pessoas nas áreas de apoio ao magistério, temos aí 600 merendeiras, assistentes técnicos, engenheiros, nutricionistas, psicólogos. Enfim, tudo pensando em um início adequado de ano letivo em 2021”, enfatizou o secretário de Educação, Luis Fabian Barbosa.

FOTOS: Bruno Zanardo e Diego Peres/Secom