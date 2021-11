Wilson Lima assina convênios de R$ 36,7 milhões para investimentos em seis municípios do Amazonas

Parcerias foram firmadas na tarde desta segunda-feira (22/11)

O governador Wilson Lima assinou, nesta segunda-feira (22/11), convênios com seis prefeituras do interior para investimentos da ordem de R$ 36,7 milhões. O maior deles, de R$ 12,5 milhões, é direcionado ao loteamento da Estrada do Guaranatuba, zona norte de Maués. As cidades de Boca do Acre, Anamã, Eirunepé, São Paulo de Olivença e Juruá também receberão melhorias por meio de parceria com o Governo do Amazonas.

“Assinamos convênios com as prefeituras para solucionar demandas da população desses municípios. Parte desses recursos é o cumprimento de emendas parlamentares que eu faço questão de pagar, porque eu sei que vai atender quem precisa lá na ponta”, disse o governador.

Na solenidade de assinatura dos convênios, que ocorreu na sede do Governo do Estado, zona oeste de Manaus, estiveram presentes os prefeitos de Eirunepé, Raylan Barroso; Maués, Junior Leite; Boca do Acre, Zeca Cruz; Anamã, Chico do Belo; São Paulo de Olivença, Gibe; e Juruá, Dr. Júnior. Também participaram os deputados João Luiz, Abdala Fraxe, Roberto Cidade e Adjuto Afonso, além do vereador de Manaus Elan Alencar.

Em Maués, o convênio entre a prefeitura e o Governo do Amazonas vai direcionar R$ 12,5 milhões ao loteamento da Estrada do Guaranatuba, que proporcionará moradia digna a 300 famílias que habitam áreas precárias e de risco no município. A obra, que será executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), tem prazo de cumprimento de 12 meses corridos, a partir da assinatura do contrato ou emissão da ordem de serviço.

“A gente sabe que o déficit habitacional é um desafio em todo lugar do Brasil e no Amazonas não é diferente, fundamentalmente no interior. Conversando com o governador, mostrei o projeto e conseguimos sensibilizá-lo. Então, vai ser um loteamento muito bonito, que vai estar contemplado com toda infraestrutura básica, asfalto, calçamento, energia elétrica e rede de água”, disse o prefeito de Maués, Junior Leite.

Além disso, por meio das secretarias de Estado de Cultura e Economia Criativa e de Assistência Social (Seas), o Governo do Amazonas direcionou cerca de R$ 1,3 milhão para a realização do Natal Solidário 2021, em Maués, com a distribuição de cestas básicas e brinquedos, sorteios de brindes e premiações e disponibilização de playground móvel.

Eirunepé – A parceria com a Prefeitura de Eirunepé é referente a dois convênios. O primeiro deles diz respeito à construção do Mirante do Lago dos Portugueses, no valor de R$ 1,7 milhão, e o segundo garante o serviço de pavimento em concreto no bairro de Santo Antônio, da ordem de R$ 7,8 milhões. Ambos serão executados pela Seinfra.

De acordo com o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, a obra de pavimentação irá viabilizar o acesso e a segurança dos pedestres do município, facilitando, também, a circulação de pessoas e veículos.

“Trata-se de 20 ruas do bairro de Santo Antônio, isso é equivalente a 8% das ruas de Eirunepé. Vai ser de grande valia, porque o nosso viário está muito deteriorado. Nós estamos trabalhando, mas ainda tem muito o que fazer. No mais, quero agradecer ao Governo do Estado do Amazonas, na pessoa do governador Wilson Lima, por ter nos atendido nesses dois pedidos”, destacou Raylan Barroso.

Com a Prefeitura de Boca do Acre, foi firmado convênio da ordem de R$ 500 mil para a aquisição de combustíveis para a manutenção dos ramais das Linhas da Banha, Oito, Igarapé Iquirema, Aterro Sanitário, Igarapé Cruzeirinho e PA Monte, situados no município. A aquisição beneficiará 13,5 mil famílias e será viabilizada pela Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

“O governador Wilson Lima tem sido um grande parceiro do interior, principalmente do município de Boca do Acre. A liberação desse recurso de combustível dá uma grande ajuda, visto que nós somos dos maiores produtores pecuários. Em seguida vem mais uma liberação para máquinas. Tudo isso contribui para a melhoria de ramais”, pontuou o prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz.

Pavimentação – Ainda no eixo de infraestrutura, Anamã receberá pavimentação rígida no ramal da Cuia Grande, com obra no valor de R$ 4,7 milhões, por meio da Seinfra. O convênio proporcionará melhoria na qualidade de vida dos moradores e para o desenvolvimento socioeconômico.

“Essa parceria é muito importante, Governo do Estado e município. Essa obra vai ajudar muito o agricultor a escoar o produto da localidade até a beira do Solimões. Então, é por isso que vai ser muito importante, vai mudar realmente a vida daquelas pessoas”, afirmou o prefeito de Anamã, Chico do Belo. O Governo do Estado também vai destinar R$ 28 mil para realização do Natal Solidário.

O município de São Paulo de Olivença receberá R$ 1,5 milhão, por meio da Seinfra, para a construção de calçada, meio-fio e sarjeta na Estrada do Ajaratuba, melhorando condições de trafegabilidade na via.

“Isso vai trazer totalmente benefícios para a nossa cidade. Vai melhorar em todos os sentidos, porque vai dar acesso às vias que estão com mais necessidades”, ressaltou o prefeito de São Paulo de Olivença, Gibe.

Por meio de convênio da ordem de R$ 6,7 milhões, a Prefeitura de Juruá ganhará melhorias em seu sistema viário, em obra também a ser executada pela Seinfra.

“Isso, para a gente, é de uma importância muito grande. Infelizmente, nosso município não está em uma situação muito boa no setor viário. Então, vem no momento certo, na hora certa”, concluiu o prefeito de Juruá, Dr. Junior.

FOTOS: Lucas Silva/Secom