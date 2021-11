Wilson Lima anuncia R$1,4 milhão para levar iluminação em LED a todos os bairros de Tapauá

Implantação do novo sistema de iluminação vai proporcionar maior segurança para a população e o tráfego de veículos nas 61 ruas da cidade

O governador Wilson Lima assinou um convênio de R$ 1,4 milhão com o prefeito de Tapauá, Gamaliel Andrade de Almeida, nesta quarta-feira (03/11), para levar iluminação pública em LED para 61 ruas dos sete bairros do município (distante 449 quilômetros de Manaus).

O total de investimentos é na ordem de R$ 1.434.282,29, sendo R$ 28.685,65 contrapartida da prefeitura. Os bairros que serão contemplados são: Centro, Açaí, Manoel Costa, São João, Armando Mendes, Nova Esperança e Rio Purus.

O deputado estadual Adjuto Afonso e o vereador da Câmara Municipal de Tapauá, Luiz Avelino de Abreu, acompanharam a assinatura do convênio.

“Convênios como esses são muito importantes para levar melhorias para os municípios, levar uma melhor infraestrutura aos cidadãos, garantir o direito de ir e vir das pessoas, segurança pública com iluminação em LED das ruas”, disse o governador.

A implantação de sistema de LED para a iluminação pública no município vai proporcionar maior segurança pública, conforto visual, viabilização de condições de tráfego adequadas, redução no consumo de energia e custo de manutenção, além de valorizar a área urbana do município.

“Tapauá agradece muito. Todos os sete bairros do município foram contemplados. Todas as 61 ruas vão ganhar iluminação graças a essa parceria”, destacou o prefeito Gamaliel.

FOTO: Diego Peres/Secom