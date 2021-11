Wilson Lima anuncia que mais de 40 mil cartões do Auxílio Estadual Permanente já foram entregues na capital

Ao apresentar balanço dos primeiros cinco dias de repasse do benefício, governador anunciou que entregas no interior iniciam na quinta-feira (18/11)

O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (16/11), que, em cinco dias, 40.142 cartões do Auxílio Estadual Permanente já foram entregues na capital para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O balanço foi apresentado durante coletiva de imprensa, na qual o governador também divulgou que a distribuição dos cartões nos municípios do interior começa na quinta-feira (18/11).

“A gente já atingiu mais de 25% dessa entrega (em Manaus). Nós temos nove pontos na cidade que estão funcionando de segunda a sábado, temos um batalhão de servidores do Governo do Estado para que a gente possa fazer isso com a maior brevidade possível”, disse o governador. Em Manaus, o total de beneficiários é de 158.251.

Em todo o Amazonas, o programa vai beneficiar 300 mil famílias com o valor mensal de R$ 150. O benefício começou a ser pago neste mês.

Wilson Lima destacou que as entregas contam com o trabalho de quase mil servidores de 24 secretarias e demais órgãos estaduais.

Para conferir se é beneficiário, é preciso acessar o site www.auxilioestadual.com.br. O site também informa quando e onde o cartão será entregue.

Iracema Farias é cozinheira e recebeu o cartão hoje. Ela e o marido estão desempregados. O auxílio irá ajudar na alimentação. “Vai mudar e muito, porque não é muito, mas o pouco que se tem transforma uma montanha. Porque eu não estou trabalhando, meu marido também, só faz bico, eu faço comida também quando me chamam”, disse Iracema.

Interior – O governador informou que as entregas no interior do estado começam nesta quinta-feira (18/11). Em todos os 61 municípios do interior, serão entregues 142 mil cartões.

Itacoatiara será a primeira localidade do interior onde o Governo do Amazonas fará a entrega dos cartões, atendendo mais de 6 mil famílias. Com início nesta quinta-feira, o atendimento segue até dia 22 de novembro.

O Ceti Dom Edward Marskell, no bairro Tiradentes, e a Escola Municipal Jamel Amed, no Centro, foram definidos como os pontos de atendimento em Itacoatiara. O horário de atendimento será das 8h às 16h.

Rio Preto da Eva será o próximo na Região Metropolitana, começando na sexta-feira (19/11). As entregas seguem até terça-feira (23/11). No município, o auxílio do Governo do Amazonas vai atender 1.727 beneficiários. O local de entrega será a Escola Estadual Raimundo Paz, rua Governador Gregório Azevedo, Centro, das 8h às 16h.

Busca ativa – Segundo o governador, a previsão de conclusão das entregas nos postos é 15 de dezembro. Em seguida, será iniciado um trabalho de busca ativa dos beneficiários.

“A gente está trabalhando, nesse primeiro momento, nesses postos de entrega; e no segundo momento a gente vai fazer um trabalho de busca ativa para identificar essas pessoas que estão dentro do CadÚnico e têm direito ao Auxílio Estadual Permanente”, disse o governador.

“Nós temos, também, outras situações relacionadas àquelas pessoas que não vieram buscar o cartão porque são pessoas que têm algum tipo de comorbidade, gente que está acamada, que tem alguma deficiência, e nós vamos lá na casa dessas pessoas para poder fazer essas entregas”, completou Wilson Lima.

FOTOS: Diego Peres/Secom