Wilson Lima anuncia prorrogação do concurso público de 2018 e nova convocação para a Secretaria de Educação

Governador anunciou, também, a prorrogação dos contratos dos candidatos aprovados em PSS

O governador Wilson Lima anunciou, nesta quarta-feira (15/09), que vai prorrogar a validade do concurso público de 2018 da Secretaria de Estado de Educação e Desporto até o dia 19 de março de 2022. Com a decisão, o Governo do Amazonas tornará sem efeito as nomeações de candidatos que não chegaram a tomar posse pelo certame e dará nova oportunidade para os aprovados dentro do número de vagas.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais. “Trago aqui uma excelente notícia para os aprovados no concurso público. Estou autorizando a prorrogação desse certame”, afirmou Wilson Lima, em vídeo.

Esta é a segunda vez que o concurso é prorrogado. A decisão ainda será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Novas nomeações – Além da prorrogação, Wilson Lima também autorizou 566 novas nomeações para cargos de magistério e de apoio específico à educação.

“Com isso, vamos continuar chamando os aprovados dentro do número de vagas e dar mais uma oportunidade para esses profissionais”, disse o governador. As novas convocações preencherão cargos na capital e no interior.

Loading...

Realizado em 2018, o concurso ofertou 8.175 vagas e obteve 6.737 candidatos classificados, dentro do número de vagas. Até a presente data, o Governo do Estado convocou 5.296 aprovados no certame, dos quais 4.602 tomaram posse.

Contratos – Juntamente à prorrogação da convocação do concurso público de 2018, o governador Wilson Lima estendeu também os contratos dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2019/2020 da Secretaria de Educação.

“Esses são aqueles professores que estão atuando na rede estadual, com processo seletivo de 2019 e que atuarão por todo o ano de 2022”, explicou Wilson Lima.

Agora, o contrato dos profissionais aprovados na seleção seguirá vigente até o final de 2022.

Até a presente data, a secretaria convocou 4.425 profissionais da Educação para atuação em Manaus e no interior, em 38 convocações.

Fotos: Lucas Silva/Secom