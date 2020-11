Wilson Lima anuncia obras de recuperação na orla do município de Japurá

Serviços serão executados pela Seinfra, com investimento de quase R$ 2 milhões

Em agenda no município de Japurá nesta quinta-feira (12/11), o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que o Estado vai investir R$ 1.938.740,82 nas obras de recuperação da orla da cidade, prejudicada por erosões causadas pelos períodos chuvosos. Os serviços serão executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). As ações em Japurá incluem outras obras em andamento, além da revitalização de escolas estaduais.

“Nós temos um problema aqui no município de Japurá que é a erosão. Vamos começar agora um processo licitatório pra conter essa erosão na orla do município, e a nossa expectativa é que no período de estiagem, em que haja sol firme, a gente possa iniciar esses trabalhos. Mas a gente já vai caminhar com a parte burocrática e também com a movimentação de máquinas e equipamentos aqui para o município”, afirmou o governador.

Por meio da Seinfra, o Governo do Amazonas realiza outras duas obras em Japurá. Uma delas, referente ao convênio nº 0001/2019, conta com investimento de R$ 2.336.397,00 para execução de serviços de recuperação de calçadas, meio-fio, estradas, rodovias e vicinais na sede do município. A obra apresenta o percentual de 82% de execução e inclui, ainda, serviços de limpeza, regularização, drenagem e pavimentação rígida em concreto em 9,68 quilômetros da malha viária, atendendo 10 vias da cidade.

“Hoje é um momento que é esperado, nunca tinha acontecido e hoje está acontecendo. Quando chovia a água passava aqui tipo uma cachoeira, eu tinha muita pena das crianças, dos idosos que passavam aqui melados de lama, não tinha ninguém pra dar uma solução nessa rua. Esse movimento de máquinas está com uma base de dez que ninguém via”, comentou José Alves de Araújo, morador do bairro Chico Vieira, em Japurá.

O convênio nº 0007/2020 também corresponde à reconstrução de calçadas, meio-fio, estradas, rodovias e vicinais na sede do município. Com investimento de R$ 1.149.997,72, a obra apresenta percentual de 93% de execução e contempla serviços de limpeza, regularização, drenagem e pavimentação rígida em concreto em 1,15 quilômetros na malha viária de Japurá, abrangendo cinco vias da cidade.

Escolas – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto retomou as ações de revitalização em quatro escolas estaduais de Japurá. Os serviços haviam sido interrompidos devido à pandemia de Covid-19. As escolas Doróthea de Souza Braga; Raimundo Roberto; Castelo Branco (ZR); e Duque de Caxias, situada em área de fronteira, já receberam serviços de manutenção básica e continuarão passando por melhorias até 2021.

As unidades educacionais receberão, também, serviços referentes aos protocolos de saúde para o retorno seguro das aulas presenciais, incluindo a instalação de pias, manutenção elétrica, hidráulica e hidrossanitária.

FOTOS: Arthur Castro/Secom