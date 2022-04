Wilson Lima anuncia mais de R$ 2,8 milhões em obras

Anúncio inclui obra em ponte que dá acesso ao aeroporto; município também ganhará casa de farinha

O governador Wilson Lima anunciou, durante ações do Governo Presente em Itamarati (a 985 quilômetros da capital), na terça-feira (12/04), investimentos de mais de R$ 2,8 milhões para o município. O anúncio inclui obra na ponte que dá acesso ao aeroporto do município e a recuperação de erosão no igarapé do Piriquito. Além disso, será instalada uma casa de farinha para produtores da região.

“Nós temos outros investimentos que estão sendo feitos aqui nesse município, como a casa de farinha que nós estamos fazendo para atender 200 famílias, e a ponte que dá acesso ao aeroporto, que é um problema histórico”, destacou o governador.

Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), o projeto da ponte é estimado em R$ 2.845.987,48 e está em processo de elaboração. A previsão de início das obras é para o mês de agosto deste ano.

Em maio de 2021, o governo concluiu a obra de recuperação e drenagem do sistema viário do município. Os serviços foram executados em 3,86 quilômetros de extensão, e o investimento foi de R$ 3.292.068,15.

Casa de farinha

De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), a entrega da casa de farinha está prevista para 30 de maio deste ano, com investimentos de R$ 35 mil.

A estrutura terá capacidade para produção de 45 toneladas/mês de farinha branca e amarela, além de outros subprodutos da mandioca, como goma e beiju.

Enchente

Em Itamarati, o governador também visitou áreas afetadas pela enchente e conversou com a população.

Cerca de 1.500 famílias receberão ajuda humanitária da Defesa Civil e devem ser atendidas pelo Auxílio Estadual Enchente, que está em fase de preparação para distribuição assim que homologadas as situações de emergência decretadas nos municípios atingidos pela cheia.