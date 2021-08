Wilson Lima anuncia investimento de R$ 7,3 milhões para fornecimento de água potável em Boca do Acre

O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (17/08), o investimento de R$ 7,3 milhões para realizações de obras que irão garantir o abastecimento de água potável no município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros da capital). Um termo de cooperação, com prazo de 12 meses, foi assinado por meio da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) e o prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz.

“Acabamos de assinar um convênio para resolver o problema da água do município de Boca do Acre. A expectativa é que a gente comece as obras ainda neste ano de 2021. A questão da água lá é um problema antigo”, destacou o governador.

A operação para o abastecimento de água na cidade é deficitária. O sistema precisa de manutenção no setor elétrico e hidráulico. Hoje, existem 6.308 ligações de água no município. São quatro reservatórios, não há poços de captação e a água não é tratada.

Loading...

Segundo o prefeito, os problemas no abastecimento são antigos e a prefeitura precisa do apoio do Governo do Amazonas. “O município não tem condições de retomar esse tratamento da água e eu agradeço, em nome do povo de Boca do Acre, essa intervenção do Governo do Estado através do senhor. Com certeza vai resolver um problema centenário do município e vai melhorar muito mais a qualidade de vida do povo de Boca do Acre”, disse Zeca Cruz.

Fotos: Diego Peres/Secom