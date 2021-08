Wilson Lima anuncia investimento de mais de R$ 17 milhões para melhoria do sistema viário de Manicoré

Foram assinados dois convênios com a prefeitura do município para a execução de duas obras

O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (30/08), investimentos na ordem de mais de R$ 17,6 milhões para melhoria do sistema viário de Manicoré (a 332 quilômetros da capital). Os convênios com a prefeitura do município foram assinados na sede do Governo do Amazonas, bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

“Pavimentação é respeito e dignidade, isso melhora a autoestima das pessoas”, ressaltou o governador. O prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade, participaram da reunião para formalização dos convênios. Ao todo, haverá intervenção em 44 vias.

“Conte conosco para que a gente possa continuar trabalhando pelos nossos municípios do Amazonas, principalmente Manicoré. Teremos a responsabilidade para aplicar corretamente o recurso”, disse Lúcio Flávio ao governador.

Um dos convênios é para a recuperação de vias e a construção de rede de drenagem nos bairros Centro, Mazarello e Conjunto Newton Cabral, pelo valor de R$ 10,3 milhões. Desse montante, R$ 10 milhões são recursos do Estado e R$ 310 mil é valor correspondente à contrapartida da Prefeitura de Manicoré.

Outros R$ 7,3 milhões serão empregados em serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem nas vias do bairro 11 de Maio. Para essa obra, o Estado vai investir R$ 6 milhões e a prefeitura municipal cerca de R$ 1,3 milhão.

“Quero agradecer a você, governador, por olhar com carinho para Manicoré, por estar dando essa oportunidade para o prefeito fazer um bom trabalho e em breve a gente poder ir lá e ver Manicoré toda pavimentada, e resolver o principal gargalo que o município tem hoje, que é o viário”, disse o deputado Roberto Cidade.

Investimentos – O total de investimentos pela atual gestão do Governo do Amazonas na infraestrutura do município chega a R$ 28 milhões. Além das duas obras anunciadas nesta segunda-feira, no início deste ano, o Estado concluiu os serviços em 18,62 km de vias do município, um investimento de R$ 10,7 milhões.

O Governo do Amazonas está executando 28 obras de recuperação viária em 21 municípios. Os trabalhos envolvem 79,76 km e um investimento de R$ 460 milhões.

Fotos: Diego Peres/Secom