Wilson Lima anuncia investimento de mais de R$ 1 milhão no sistema de abastecimento de água de Japurá

Ordem para abertura de licitação foi assinada pelo governador, nesta quinta-feira (12/11)

O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou, nesta quinta-feira (12/11), ordem de abertura do procedimento licitatório para promover ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água do município de Japurá. O investimento é de R$ 1.170.974,03, e os trabalhos serão executados por meio de um Termo de Cooperação Técnica entre a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

“Nós já estamos num processo licitatório para a perfuração de poços e também a ampliação dos reservatórios. As obras começam agora no mês de dezembro, e no primeiro semestre de 2021 vamos entregar um sistema novo de abastecimento de água”, afirmou o governador.

A ação visa melhorar a qualidade da água distribuída, entregando à população água tratada e própria para o consumo, com pressão e vazão satisfatórias.

O governador ressaltou que a água tratada tem reflexos diretos na saúde da população. “É importantíssima, porque a criança que está bebendo uma água de qualidade, isso previne ela de ter uma doença e de ocupar hospitais. Então água é saúde, água é vida”, enfatizou Wilson Lima.

O projeto, executado pela Cosama, prevê a reforma de um reservatório elevado metálico e de um de concreto; construção de um reservatório metálico; construção de quatro centros de produção, reservação e distribuição de água tratada (Amâncio, Samaúma, Chico Vieira, Pepe); construção de três novos poços e a recuperação de dois poços já existentes; reforma e instalação da casa de cloração e da casa de química, dentre outros ajustes.

Após a conclusão da licitação para a contratação da empresa que irá executar o serviço, a previsão é de 180 dias para a finalização das obras incluídas no projeto básico elaborado pela Cosama. A Companhia também atuará na fiscalização da obra.

FOTOS: Arthur Castro/Secom