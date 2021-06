Wilson Lima anuncia a construção de estádio de futebol em Boa Vista do Ramos

Além da estrutura esportiva, Governo do Amazonas está investindo R$ 10 milhões em infraestrutura no município

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta sexta-feira (25/06) a construção de um estádio de futebol no município de Boa Vista do Ramos (distante 271 quilômetros de Manaus). A obra tem como objetivo proporcionar um ambiente adequado para os atletas e público local, além de promover o incentivo aos campeonatos que são realizados no município.

Com investimento no valor de R$ 812.476,31, fruto de um convênio entre o Governo do Estado, prefeitura e emenda parlamentar do deputado estadual Carlinhos Bessa, o projeto contempla a construção de um estádio de futebol medindo 10.183, 87 m², contendo um campo de futebol gramado com 7.140 m², com sistema de drenagem, e com arquibancada com capacidade para 150 pessoas.

“O esporte é fundamental e nós não temos dúvidas disso, do ponto de vista da saúde, da prevenção de doenças e também do ponto de vista social, de projetos que já temos aqui e agora poderão ter uma estrutura melhor para dar continuidade”, disse Wilson Lima.

Mais obras – Ao todo, o Governo do Amazonas está investindo R$ 10.036.572,81 em infraestrutura no município de Boa Vista do Ramos. Está em execução a recuperação do sistema viário de Boa Vista dos Ramos, com investimento na ordem de R$ 9.889.508,93. O serviço contempla 16,59 quilômetros de vias, beneficiando 51 ruas e avenidas. Para assegurar o bom funcionamento das obras, o governador também visitou a fábrica de asfalto do município.

A obra apresenta o percentual de 10,2% de execução e os serviços executados e os serviços correspondem a drenagem, terraplenagem, regularização do subleito, sub-base, base e pavimentação, construção de calçada, meio-fio e sarjeta.

Entre as obras já concluídas está a revisão da UEA no município, com investimento no valor de R$ 147.063,88. Foram realizados serviços de pintura da área externa e interna, manutenção do sistema de refrigeração, novas instalações elétricas, esquadrias, além de uma nova cobertura.

Reservatório – Ainda durante a visita ao município, Wilson Lima celebrou convênio com a Prefeitura de Boa Vista do Ramos para a construção de reservatório de água para atender a comunidade do bairro de Monte Sião, na sede do município, no valor total de R$ 80.000,00, emenda do deputado estadual João Luiz.

FOTOS: Lucas Silva/Secom