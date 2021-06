Wilson Lima antecipa vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 28 anos em Manaus, em mais um mutirão

A segunda ação para acelerar a imunização na capital contará com postos funcionando 24 horas

O governador Wilson Lima antecipou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 28 anos de idade em Manaus. Esse público poderá receber a primeira dose do imunizante durante o segundo mutirão “Vacina Amazonas”, que será realizado na capital entre 18h desta terça-feira e 18h de quarta (29 e 30/06). O anúncio foi feito durante entrevista coletiva na sede do Governo, nesta segunda-feira (28/016).

“A faixa etária mudou, nós vamos vacinar quem tem 28 anos de idade ou mais. Então é um avanço, é um salto muito grande que o estado do Amazonas, que Manaus vai dar neste momento. Então, aqui eu aproveito a presença de vocês (imprensa) pra fazer um apelo à população que tem essa idade, que está nessa faixa etária, que não deixe de se vacinar”, disse o governador ao se referir à diminuição da faixa de idade a ser alcançada pelo mutirão, que inicialmente seria a partir de 30 anos.

Os três postos que funcionarão na madrugada são o Sambódromo, a Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques. No Sambódromo, o mutirão já inicia às 9h de terça-feira e seguirá, sem intervalos até 18h de quarta-feira, com 33 horas de vacinação. A Arena da Amazônia e o Vasco Vasques funcionarão das 18h de terça às 18 h de quarta-feira e os o postos da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário habitual.

A população que for a um dos pontos de vacinação deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).

Segundo o governador, cerca de 100 mil doses de vacinas estão sendo disponibilizadas para o mutirão. Ele destacou que todos os imunizantes disponíveis no Amazonas garantem a proteção contra a doença. “Todas as vacinas que chegaram ao Amazonas passaram por testes, foram liberadas pela Anvisa, há comprovação da eficiência dessas doses. Então faço um apelo para que as pessoas se vacinem independentemente da vacina que esteja disponível”, resssaltou.

Wilson Lima disse, ainda, que se o ritmo de entregas de vacinas pelo Governo Federal for mantido, toda a população no estado terá recebido a primeira dose do imunizante até o fim de agosto. “Isso vai depender muito do comparecimento das pessoas aos postos de vacinação, mas se a gente continuar nesse ritmo de recebimento de doses enviadas pelo Governo Federal, até o final de agosto todas as pessoas vacináveis acima de 18 anos, aquelas que quiserem, receberão pelo menos a primeira dose da vacina”, explicou.

Vacina Amazonas – No último sábado, 5.108 pessoas com 22 anos ou mais receberam a primeira dose em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) durante o mutirão Vacina Amazonas, realizado pelo Estado em parceria com o Município. Em Manacapuru e Novo Airão, pelo Vacina Amazonas, 8.240 doses foram aplicadas no público a partir dos 25 anos de idade. Na primeira edição do Vacina Amazonas em Manaus, 141 mil pessoas acima dos 40 anos receberam a primeira dose da vacina.

No Amazonas, 1.870.784 doses foram aplicadas até este domingo (27/06), sendo 1.334.715 de primeira dose e 536.069 de segunda dose.

Fotos: Diego Peres/Secom