Wilson Lima afirma que pavimentação da BR-319 representa conquista para povo amazonense

O governador Wilson Lima ressaltou que a assinatura do contrato de repavimentação dos primeiros 52 quilômetros da BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO), representa uma conquista para o povo amazonense. Nessa quarta-feira (16/12), o Ministério da Infraestrutura formalizou o contrato para repavimentar o lote C- conhecido como lote Charlie –, entre os quilômetros 198 e 250 da BR-319.

“O povo do Amazonas tem uma luta histórica pela recuperação da BR-319, e uma ação como essa do Governo Federal, é resultado da luta de todos os envolvidos nesse processo. A BR-319 significa desenvolvimento para o povo que mora nessa região. O estado do Amazonas está isolado, assim também como Roraima, do restante do país por estrada e, com essa possibilidade agora e com essa ação de pavimentação desse trecho da BR-319, vamos poder se conectar com o restante do País”.

Wilson Lima destaca que as tratativas referentes à BR-319 sempre foi uma prioridade de sua gestão junto ao Governo Federal. “O ministro de infraestrutura veio aqui no Amazonas, e a gente fez uma vistoria no trecho que estava em recuperação. Ele havia assumido esse compromisso de contratação da empresa, e eu fui várias vezes também com a minha equipe conversar com ele sobre essa construção. Essa notícia faz com que a gente termine 2020 esperançoso do que vai acontecer nos próximos meses com relação a essa rodovia que é fundamental para o povo do Amazonas.”

O governador pontua que, além da rodovia, o apoio do Governo Federal ao estado em 2020 é resultado de alinhamento para outros segmentos fundamentais para o desenvolvimento do Amazonas.

“Essa é uma prova da visão e atenção que o presidente Jair Bolsonaro tem tido com a nossa região. Os ministros têm vindo ao estado com muita frequência, resultado de um alinhamento que nós estamos tendo com projetos desenvolvidos aqui, com os projetos do Governo Federal. Isso foi possível com a construção de parcerias na área de Segurança Pública, na área de Infraestrutura, como a BR-319, e no setor primário. Então todas as ações conjuntas são importantes para que possamos evoluir na construção de parcerias que possam melhoras a vida da nossa população”.

FOTO: Diego Peres/Secom