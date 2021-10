Wilson Lima acompanha atendimentos para intensificar cirurgias pediátricas no Hospital Infantil Dr. Fajardo

Programação faz parte do projeto Opera+, lançado no início deste mês para ampliar a oferta de cirurgias eletivas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve nesta quarta-feira (20/10) no Hospital Infantil Dr. Fajardo, unidade que intensificou a realização de cirurgias pediátricas neste mês. A programação faz parte do projeto Opera+ lançado no início deste mês pelo governador para ampliar a oferta de cirurgias eletivas, aquelas realizadas a partir de agendamento.

A meta é realizar 100 cirurgias entre os dias 18 e 22 deste mês. Dezessete crianças e adolescentes agendados para os procedimentos são do interior do estado. Os pacientes são regulados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e já passaram por triagem. O objetivo do Opera+ é acelerar procedimentos cirúrgicos principalmente para aquelas pessoas que tiveram cirurgias eletivas adiadas por causa da pandemia de Covid-19, conforme determinavam protocolos e recomendações do Ministério da Saúde (MS).

“Nós temos uma demanda reprimida, muito grande em razão da pandemia. E como os números estão diminuindo significativamente, nós iniciamos um processo para diminuição de filas de cirurgias e também de exames. O Hospital Doutor Farjado tem uma importância muito grande, levando em consideração que aqui faz o atendimento pediátrico. Então nós estamos operando aqui algo em torno de 23 crianças por dia e essa intensificação vai até o fim de semana”, disse o governador.

As cirurgias ofertadas são para os procedimentos de herniorrafias inguinais e umbilicais, fimoses e lises de aderência prepucial, hidrocelectomias, varicocelectomias, frenotomias linguais, lise de sinéquia vulvar, e exéreses cutâneas (apêndice pré-auricular, dedos extranumerários não articulados etc.).

Pai da pequena Ariene, Wilson Vieira, estava feliz com o fim da espera pelo procedimento da filha. “Está de parabéns a equipe que programou isso. Nós fomos bem atendidos desde o começo, desde o porteiro, a equipe que atendeu agora, então isso foi bem gratificante, bem aconchegante, nota 10 para eles”, disse.

A ação do Governo do Amazonas, por meio da SES-AM, é uma parceria com a Sociedade Amazonense de Patologia Pediátrica (SAPP).

Opera+ – O projeto Opera+, que faz parte do programa Saúde Amazonas, iniciou com a ampliação de cirurgias no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, que passou a ofertar 1.295 procedimentos cirúrgicos a mais por mês para pacientes da rede estadual de saúde. A meta do projeto é alcançar, nos meses seguintes, 3.169 cirurgias/mês em Manaus, utilizando também outras unidades da rede estadual. O projeto prevê, ainda, a oferta de cirurgias na rede de saúde do interior do estado.

Antes mesmo de iniciar o Opera+, desde o mês de setembro, o HPS Delphina Aziz já vêm sendo retaguarda dos três grandes prontos-socorros de Manaus (João Lucio, 28 de Agosto e Platão Araújo), realizando cirurgias gerais de emergência, com o objetivo de desafogar e reduzir a lotação dessas unidades.

Consulta+ e Examina+ – Com a redução dos casos de Covid-19, o Governo do Amazonas tem ampliado a oferta de outros serviços na rede estadual de saúde. No último dia 27 de setembro, também no hospital Delphina Aziz, foram lançados os projetos Consulta+ e Examina+, que também integram o “Saúde Amazonas” e que aumentou a oferta, por mês, para 84,4 mil exames e terapias especializadas e 10,6 consultas para pacientes da rede pública de saúde.

Fotos: Herick Pereira/Secom