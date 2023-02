Wilson Lima abre trabalhos legislativos com balanço do mandato e diz que nova economia do AM já é realidade

O governador Wilson Lima declarou, nesta quinta-feira (02/02), que novas matrizes econômicas já são realidade no Amazonas. Na abertura dos trabalhos da 20ª legislatura, com a tradicional leitura da Mensagem Governamental na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o chefe do Executivo estadual também reforçou que o governo seguirá buscando fortalecer a Zona Franca de Manaus e priorizando as áreas social e geração de emprego e renda.

Estiveram presentes na solenidade, presidida pelo deputado Roberto Cidade, presidente da Casa, além dos deputados estaduais, representantes dos diversos poderes e instituições públicas, como o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza; o prefeito de Manaus, David Almeida; o vereador Caio André, presidem da Câmara Municipal de Manaus, entre outros.

“O desenvolvimento de novas matrizes econômicas deixou de ser discurso vazio, sem resultados práticos. Sem descuidar da defesa intransigente da Zona Franca de Manaus, estamos construindo um sólido caminho para desenvolver setores como o do gás natural, mercado que ganhou um novo marco regulatório, quando nós, Governo do Estado e Assembleia Legislativa, quebramos o monopólio do gás”, destacou Wilson Lima.

Ele lembrou que em 2021 foi aprovada a Lei nº 5.420 (a Lei do Gás), apresentada pelo Governo do Estado. A norma se tornou um novo marco legal do serviço de distribuição e comercialização de gás natural, e que tem a perspectiva de geração de, ao menos, 20 mil empregos diretos, em uma estimativa para sete anos. Atualmente, o estado do Amazonas já conta com o campo pelo Complexo do Azulão, localizado no município de Silves (a 204 quilômetros de Manaus).

Também reforçou que em novembro de 2022 o governador assinou decreto estabelecendo as cotas e a alocação dos créditos de carbono do estado que conta com mais de 809,6 milhões de toneladas de carbono equivalente (tCO2e) disponíveis para venda. Desta forma, o Amazonas está habilitado a captar mais de US$ 1,6 bilhão em recursos estrangeiros, criando assim uma nova matriz econômica e sustentável para a região.

Atenção à capital e ao interior

O governador seguiu apresentando uma síntese de ações dos últimos quatro anos, destacando que fez questão de estar presente em todos os municípios do Amazonas e presenciar realidades e demandas distintas, o que possibilitou a tomada de decisões para implementar políticas públicas que atendessem de fato a população amazonense necessitada.

Ele ressaltou que foi eleito governador para todos os amazonenses e que, mesmo diante de grandes desafios nos primeiros quatro anos de mandato, o estado investiu, de forma robusta, mais de R$ 5 bilhões em diversos setores como o maior programa de transferência de renda da história, o Auxílio Estadual, aprovado em 2021 pela Aleam e que atende 300 mil famílias em todo o Amazonas, com o benefício mensal de R$ 150.

Wilson Lima destacou ainda que seu governo honrou com a aplicação das emendas parlamentares e disse que isso também será feito neste segundo mandato, recebendo aplausos e reconhecimento dos deputados estaduais presentes.

Avanços em diversas áreas

O governador citou inúmeros avanços e deu destaque à área da Saúde, relembrando a instalação das primeiras Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no interior e antecipando ações para os próximos quatro anos, entre elas a inauguração de novas unidades de saúde, como o Hospital do Sangue do Hemoam, e o início dos transplantes de rim e implante coclear, que serão realizados no Hospital Delphina Aziz. Ele também reforçou os investimentos em modernização da rede estadual de saúde, tornando os atendimentos mais rápidos.

Wilson Lima ressaltou ainda os investimentos realizados nas áreas de Educação, com a construção e entrega de 12 Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis) em 11 municípios e na capital; Infraestrutura, com obras em sistemas viários do interior e de complexos viária na capital, como os Anéis Sul e Leste; Habitação e Saneamento, com o início histórico das obras do Prosamin+ da Sharp; Segurança Pública, com a realização de concurso público nas três forças e Secretária de Segurança Pública, além de citar a parceria com a Prefeitura de Manaus, em uma série de ações de infraestrutura, mobilidade urbana e social, já feita na capital.

“Digo sem vaidade, mas também sem medo de errar, que não houve um dia sequer que tenhamos deixado de agir pelo bem do povo do Amazonas”, declarou o governador, recebendo fortes aplausos dos presentes.

Cidadão do Amazonas

Após a leitura da Mensagem, em sessão especial, o governador Wilson Lima foi homenageado com o título de Cidadão do Amazonas, uma proposta da deputada estadual Alessandra Campelo aprovada pelos deputados. A honraria é concedida pela Assembleia Legislativa do Amazonas aos que não nasceram no estado, mas que prestaram relevantes serviços à população amazonense.

Wilson Miranda Lima, governador duas vezes mais votado da história do Amazonas, nasceu em Santarém, no Pará. Casado com a professora Taiana Bezerra Lima, é pai de três filhos. Mais velho de seis filhos, começou a trabalhar aos 15 anos como locutor de rádio e mudou-se para Manaus, em 2006, graduando-se em Jornalismo e atuando como apresentador de rádio e televisão.

FOTOS: Diego Peres/Secom