Wilson Lima abre primeiro workshop sobre eficiência na gestão destinado aos novos secretários e dirigentes de órgãos estaduais

O governador Wilson Lima vai abrir, no sábado (19/01), o I Workshop de Administração Pública para Gestores, formatado para os novos secretários e dirigentes de órgãos do Governo do Amazonas. O evento, que acontece no auditório da Secretaria de Estado de Administração (Sead), das 8h às 12, marca o início do processo de modernização administrativa, anunciado pelo governador assim que assumiu o Executivo, que prevê a realização de uma série de capacitações voltadas à eficiência e à melhoria da qualidade dos serviços públicos.

O workshop é organizado pela Sead e a Controladoria Geral do Estado (CGE) e tem o objetivo de aprofundar conhecimentos sobre gestão pública, com destaque para Lei de Responsabilidade Fiscal, Orçamento Público, Fiscalização de Contratos e Sistema de Registro de Preços. A abertura do evento será feita pelo governador e a secretária da Sead, Inês Carolina Simonetti. A primeira exposição terá a participação do vice-governador, Carlos Alberto de Almeida Filho, que vai falar sobre o tema “Estrutura Organizacional do Poder Executivo Estadual”.

O objetivo do workshop, segundo Inês Simonetti, é apresentar aos novos gestores a estrutura do Governo relacionada à gestão pública, nos aspectos da legalidade e eficiência. A coordenadora da Escola Governar, departamento da Sead que organiza o evento, Juliana Peixoto, explica que o treinamento, embora curto, pretende aperfeiçoar a interação entre os órgãos, estreitando as relações e favorecendo as atuações institucionais; aprofundar os conhecimentos em fiscalização contratual e sistema de registro de preços; e dar conhecimento às limitações e obrigações do gestor frente às leis orçamentárias e de Responsabilidade Fiscal.

*Programação* – O tema seguinte à exposição do vice-governador Carlos Alberto Almeida Filho será “Fiscalização de Contratos e Sistema de Registro de Preços”, com a participação da procuradora do Estado, Heloísa Teixeira. O conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Alípio Reis Firmo Filho, vai abordar o tema “Lei de responsabilidade Fiscal e Orçamento Público’’; e o novo controlador geral do Estado, que será empossado nesta sexta-feira (18/01), Alessandro Moreira Silva, e o secretário de Estado da Fazenda, Alex Del Giglio, darão orientações quanto aos aspectos orçamentários, financeiros e sistemas oferecidos pela Secretaria da Fazenda.