Wilson Lima abre Ano Letivo de 2021 da rede estadual de ensino com jornada pedagógica sobre o projeto ‘Aula em Casa’

Aulas iniciam no dia 18 de fevereiro, de maneira virtual, para estudantes da capital e interior

O governador Wilson Lima deu início, nesta segunda-feira (08/02), ao ano letivo de 2021 com a realização da Jornada Pedagógica para mais de 21 mil professores, gestores e pedagogos do Estado, por meio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc). A jornada consiste em preparar os profissionais sobre a grade curricular e o novo formato do projeto “Aula em Casa”, que será utilizado no retorno às aulas, a partir do dia 18 de fevereiro, junto aos alunos da capital e interior.

“Hoje o Estado do Amazonas começa a sua jornada pedagógica, que é a preparação dos professores para o início do Ano Letivo, que será a partir do próximo dia 18. Isso é importante, levando em consideração o momento de pandemia que nós vivemos e a utilização de uma estratégia diferente dos outros anos, é um aprimoramento do que aconteceu em 2020, com o ‘Aula em Casa’, que são as aulas transmitidas através dos multicanais da nossa TV Encontro das Águas e também com alguns recursos de aplicativos e de sites”, destacou o governador Wilson Lima.

Neste ano, o projeto terá três canais de televisão simultâneos, um voltado para os conteúdos dos Anos Iniciais, outro direcionado a estudantes dos anos finais e modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, por fim, um terceiro com as aulas para o Ensino Médio. Fora isso, os alunos também poderão acompanhar as transmissões pelo YouTube e pelo aplicativo oficial do “Aula em Casa”, como no ano passado.

O governador afirmou que, para este ano, foram realizados investimentos fundamentais para os estudantes como a compra de fardamento, kits escolares para os alunos, professores e pedagogos.

“Fizemos um investimento para a compra de fardamentos e também a aquisição de material, que não acontecia há muito tempo e, tão logo nós voltarmos às aulas presenciais, esse fardamento e também esse material serão distribuídos para os alunos da rede estadual”, disse o governador.

Retorno seguro – O governador Wilson Lima enfatizou que o retorno presencial às salas de aula vai depender da evolução do cenário epidemiológico.

“Todas as decisões que estamos tomando são medidas responsáveis, garantindo a segurança sanitária tanto dos alunos quanto dos professores. Vamos continuar trabalhando para ampliar a nossa rede, encontrando alternativas para que ninguém fique sem as atividades letivas nesse período e, tão logo a gente tiver a segurança necessária, vamos voltar de forma gradual, seguindo todos os protocolos estabelecidos pelos profissionais da área da saúde”.

‘Aula em Casa’ – Assim como foi em 2020, as secretarias de Educação continuarão disponibilizando os conteúdos do projeto “Aula em Casa” nas plataformas digitais, tais como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Saber+ e Plataforma Educação. A grande novidade para 2021 ficará por conta da criação do Caderno Digital. Em 2020, o projeto permitiu que mais de 200 mil alunos mantivessem suas rotinas de estudo, mesmo estando em isolamento social, por meio das plataformas digitais.

A ferramenta estará disponível para os professores e estudantes da rede pública, que deverão utilizá-la para exercitar e reforçar os conteúdos trabalhados no projeto. No Caderno Digital, eles encontrarão: link de acesso às videoaulas, síntese dos conteúdos, dinâmica interativa e atividades complementares, dentre outros materiais de apoio.

Em Manaus, o caderno será distribuído de maneira on-line e, nos municípios do interior do estado, de forma física. A ideia é que a novidade ajude a alcançar ainda mais alunos, nesta retomada do “Aula em Casa”.

“A grande novidade é o novo formato dado ao ‘Aula em Casa’. É uma versão atualizada e renovada para 2021, que deve incluir, além de cadernos digitais para serem distribuídos para todos os alunos da capital e do interior, também a gravação de podcasts para serem distribuídos para as rádios do interior, para que possamos atingir os alunos de todas as comunidades do interior com o programa”, frisou o secretário titular da Seduc, Luis Fabian Barbosa.

Investimentos em materiais didáticos – O Governo do Estado está investindo, neste ano, na aquisição de materiais pedagógicos, que já estão disponíveis a toda a comunidade escolar e que poderão auxiliar nessa fase de ensino remoto com o “Aula em Casa”.

Pela primeira vez, em mais de 10 anos, haverá material didático específico e inédito para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), que foi totalmente reformulada, assim como material paradidático para estudantes de Ensino Médio focando nos exames vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Novas escolas de Tempo Integral – Para este ano, o Governo do Amazonas deve inaugurar mais cinco escolas de tempo integral, sendo quatro no interior. Nos dois últimos anos, o Governo do Estado esteve presente nos 61 municípios com intervenções em mais de 300 escolas.

FOTOS: Diego Peres/Secom