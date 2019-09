Wilson destaca parceria com Suécia para promover economia verde

O governador Wilson Lima (PSC) destacou que o Amazonas está aberto para parcerias com a Suécia e outros países que promovam qualidade de vida e fomentem a economia verde.

O discurso foi realizado na oitava edição da Semana de Tecnologia e Inovação Brasil-Suécia 2019, realizada em Manaus e com atividades em outras capitais, como Brasília, Fortaleza, Joinville, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

O evento aconteceu na Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), nesta segunda, dia 16.

“É importante que haja essas evoluções no sentido de inovação, de tecnologia. No estado do Amazonas nós temos um potencial muito grande. Temos possibilidades na mineração, no turismo, na bioeconomia, mas para que isso possa ser revertido em forma de benefício, riqueza para cidadão, é preciso que isso seja desenvolvido, que tenha o aporte da iniciativa privada, por exemplo, e que em algum momento isso por si só possa caminhar”, afirmou o governador.

Segundo ele, o estado deve desenvolver uma nova frente econômica, com novas matrizes, como a exploração do gás, a exploração do mineral sustentável, a bioeconomia, a fruticultura e fármacos.

O evento contou com o painel “Hélice Tríplice Suécia-Amazonas”, que discutiu como a Suécia e o estado do Amazonas estão aplicando o modelo de cooperação entre universidade-indústria-governo quando o assunto é a busca por inovação, empreendedorismo e desenvolvimento sustentável.

Participam das discussões instituições brasileiras como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e suecas como Universidade de Linköping, Institutos de Pesquisa da Suécia, Agência Sueca de Proteção Ambiental, Electrolux e Ericsson.

Parceria em potencial

Um dos objetivos da Semana de Inovação Suécia-Brasil é fortalecer a parceria entre os dois países. O governador Wilson Lima reuniu, antes do evento, com o vice-ministro de Inovação da Suécia, Emil Hogberg, e com a embaixadora da Suécia no Brasil, Johana Skoog, para tratar das potencialidades do Amazonas, nas áreas de bioeconomia, mineração e turismo, e de futuras parcerias.

“O governo do Estado tem feito uma série de relações com países que demonstram interesse em investir na Amazônia. No caso específico da Suécia, além desse evento aqui, há um outro que acontece agora em outubro sobre mineração sustentável e isso nos interessa muito, porque nós temos algumas atividades no estado do Amazonas e que elas estão criminalizadas e podem ser feitas de maneira sustentável, respeitando o meio ambiente e trazendo benefício para o cidadão,” destacou o governador.

A Semana de Inovação Suécia-Brasil é organizada pelo Team Sweden Brazil: Embaixada da Suécia, Conselho Sueco de Investimento e Negócios (Business Sweden), Câmara de Comércio Sueco-Brasileira (Swedcham) e os Consulados Gerais e Honorários da Suécia.