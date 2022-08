William Bonner explica o motivo de ter ignorado Ivete Sângalo na saída do Projac: “Cumpri o protocolo de segurança”

Nesta última segunda-feira, 22, o âncora do Jornal Nacional, William Bonner, foi um dos assuntos mais falados nas redes sociais. Depois de entrevistar o Presidente Bolsonaro para o Jornal Nacional, o jornalista ficou em evidência e foi bastante elogiado por alguns seguidores, inclusive pelo grupo de pessoas que estavam na saída do Projac, na TV Globo.

Ao deixar os estúdios, em seu carro, Bonner no entanto, não reparou que a cantora Ivete Sângalo, que estava de roupão, foliava com o grupo de pessoas que o cercava.

Aparentemente, o jornalista parece não dar muita atenção, partindo dali, sem ao menos baixar os vidros do carro.

Na manhã desta terça-feira, 23, ele explicou o porquê saiu às pressas da emissora:

“Ontem, no fim da minha jornada de trabalho, que não foi comum, estava saindo bem cansado da Globo e tinha um grupo fazendo a maior festa na porta do estacionamento. Acenando, sorrindo, gritando, batendo no vidro do meu carro… Aquilo faz um bem danado, abri um sorriso, acenei pra todo mundo, mas cumpri o protocolo de segurança da empresa”.

Bonner também explicou o motivo de não ter dado atenção à Ivete Sângalo.