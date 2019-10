Willace Souza anuncia volta do Canal Livre em novo formato

No dia que a capital amazonense completa 350 anos de existência, Willace Souza, filho do ex-deputado estadual Wallace Souza, anunciou na noite de quinta-feira, 24/10, a volta do Programa Canal Livre em um novo formato.

O novo Canal Livre será um portal de notícias, diferente do programa televisivo, que marcou diversas gerações “O Canal Livre fez parte da nossa história manauara. Nele, a sua voz o guiou por anos, fazendo você se sentir, enfim, empoderado, forte, e acima de tudo, representado” disse Willace.

“Ainda não será um programa televisivo, mas representará tudo aquilo que você sempre buscou: a independência na informação e a oportunidade de ter um veículo a sua disposição para ser uma ferramenta em contribuição com a sociedade” completou.

O público vai poder conferir as novidades através do Instagram @portalcanallivre. Em breve, o portal poderá ter uma WebTV.