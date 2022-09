Whindersson Nunes se diz orgulhoso após show de Luiza Sonza

Neste fim de semana o nome do ex-casal, Whinderson Nunes e Luiza Sonza, voltou brilhar nos assuntos mais comentados nas redes sociais brasileiras. Isso porque o humorista assistiu ao show da cantora no Rock in Rio, de um lugar privilegiado: em cima do palco.

Luiza se apresentou no palco Supernova, onde Whindersson também fez um show, incorporando o personagem Lil Wind. Depois das imagens do humorista prestigiando a ex-mulher no festival circularem nas redes, ele falou sobre o assunto.

“Eu vi duas músicas. Eu estava passando e aí quem estava cantando, a Luiza. Não vou passar e não ver o show da pessoa. Ela está estourada, todo mundo cantando […] Aí eu fui lá e curti. É isso”, justificou o artista.

