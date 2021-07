Whindersson desabafa sobre morte do filho: ‘Dói demais’

Whindersson Nunes usou seu Twitter para desabafar sobre a saudade que sente do seu filho, João Miguel. O bebê era fruto do seu relacionamento com Maria Lina e faleceu no dia 31 de maio, após nascer prematuro.

“Saudade do meu filho”, escreveu Whindersson no primeiro dos tweets.

Em seguida, ele continuou com o desabafo. “Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode me ferir.” “E quando você precisa que o tempo ande rápido, ele para”, escreveu Whindersson em mais dois tweets em sequência.

O humorista recebeu apoio dos seus seguidores. “Ele cuida da Maria e de ti lá do céu, olhe ele todos dias através das estrelas, tenho certeza que vai encontrar nem que seja um pouco dele e de Deus, você pode não vê-los, mas senti-los é possível”, escreveu uma.

“Saiba que tem muita gente torcendo por você!! tu merece toda forma de felicidade que a vida pode oferecer!! quem te ama está torcendo infinitamente para sua vitória e conquista!”, comentou outro.

Fonte: ISTOÉ