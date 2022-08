WhatsApp testa recurso para bloquear capturas de tela no aplicativo; entenda

Para deixar o ambiente de conversa mais seguro, uma das novidades que o WhatsApp deve apresentar em relação aos termos de privacidade é o bloqueio de captura de tela, impedindo os usuários de tirarem um “print” da conversa no aplicativo.

O recurso ainda está em desenvolvimento, e sendo testado em uma versão beta do app para Android, e sua prévia apareceu na atualização da versão 2.22.18.16.

O bloqueio de captura de tela, no entanto, seria apenas para imagens e vídeos únicos, ou seja, aqueles que são enviados com a opção de que só podem ser visualizados apenas uma vez.

As informações são do site WABetaInfo, que compartilhou a nova tela para as imagens e vídeos únicos. Ela apresenta um aviso dizendo ser impossível fazer capturas de tela do conteúdo e, caso haja uma tentativa, a imagem será bloqueada.

Contudo, o WhatsApp não pretende constranger seus usuários, e o remetente não será avisado da tentativa frustrada. A configuração também será opcional, e cada usuário poderá escolher entre ativar ou não.

A ideia é que o aplicativo ofereça mais segurança para que as pessoas compartilhem informações com menor chance de ter o conteúdo compartilhado sem a autorização do remetente.

O WhatsApp já informou que a novidade deve chegar em breve não só para os usuários de Android, mas também para os que optam pelo sistema operacional iOS. A data de lançamento, porém, não foi revelada.