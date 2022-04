Webpalestra busca disseminar cultura de Segurança do Paciente em unidades de saúde no Amazonas

Evento foi realizado nesta quinta-feira (28/04)

Com o objetivo de disseminar a cultura de Segurança do Paciente em unidades de saúde do Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), realizou, nesta quinta-feira (28/04), uma webpalestra aberta a controladores de infecções e núcleos de Segurança do Paciente de unidades de saúde e demais interessados.

Os Núcleos de Segurança do Paciente são responsáveis por seguir protocolos nas unidades de saúde, com medidas que visam identificar e monitorar eventos adversos ou riscos na prestação dos cuidados de saúde, que podem ocasionar consequências indesejadas aos pacientes.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o evento é a oportunidade de troca de informações que enriquece as discussões sobre o assunto, trazendo experiências exitosas. “Este espaço é ideal para os profissionais de saúde esclarecerem suas dúvidas e fortalecer as estratégias desenvolvidas pelos núcleos de Segurança do Pacientes nos serviços de saúde”, afirma Tatyana.

A coordenadora da Comissão Estadual de Controle de Infecção em Serviços de Saúde (Ceciss), Evelyn Campelo, destaca que é preciso ampliar a autorresponsabilidade dos profissionais de saúde quanto à Segurança do Paciente. “Um núcleo bem implantado reduz os riscos e os danos para o paciente, o tempo de internação e melhora a qualidade da assistência do serviço”, afirma Evelyn.

Segurança – Segurança do Paciente está relacionado a um conjunto de medidas para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde que poderiam resultar em dano ao paciente. Por exemplo: queda de paciente da cama, aplicação errada de medicamento, falhas durante a cirurgia.

Por meio do Ceciss, a FVS-RCP realiza reuniões mensais com representantes das unidades de saúde, fortalecendo os núcleos de Segurança do Paciente na implantação, desenvolvimento, avaliação e monitoramento dessas equipes.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Ceciss, em oferecer suporte técnico e educativo, visando a prevenção e o controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAs) no Amazonas.

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.

FOTOS: Girlene Medeiros/FVS-RCP | Reprodução/FVS-RCP