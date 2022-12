Wandinha: Qual a idade dos alunos de Nevermore na vida real? Conheça os atores da série

Wandinha traz de volta às telas a amada e excêntrica Família Addams. Dessa vez, com foco no cotidiano e aventuras da adolescente rebelde em uma nova escola para “esquisitos” e “excluídos” da sociedade, a Nevermore.

A nova série da Netflix, com produção e direção de Tim Burton, traz Jenna Ortega como a protagonista Wandinha, que apesar da falta de humor, é extremamente carismática e tomou o coração do público. Além de Ortega, o elenco conta com outros personagens igualmente interessantes.

Os alunos de Nevermore são adolescentes na série, mas será que eles têm a mesma idade na vida real? Conheça mais sobre o elenco de Wandinha abaixo:

Jenna Ortega (Wandinha)

Jenna Ortega é Wandinha, a protagonista da série. Diferente da história da Netflix, a atriz não é uma adolescente — ela já tem 20 anos de idade. Com participação em outras célebres obras de mistério, como You, também da Netflix, e de terror, como os filmes Pânico 5, X e The Babysitter: Killer Queen. Vamos combinar que ela convence como adolescente na série, né?

Percy (Xavier)

Interpretado por Percy Hynes-White, Xavier Thorpe tem forte ligação com Wandinha na série — o enigmático personagem claramente tem fortes sentimentos pela protagonista. Ele é capaz de dar vida aos seus desenhos. Na vida real, Percy tem 21 anos.

Joy Sunday (Bianca)

Joy Sunday interpreta a garota mais popular de Nevermore, Bianca. A jovem é uma sereia capaz de persuadir as pessoas com suas palavras e apresenta um ótimo desempenho nas atividades escolares. Nascida em 1995, a atriz tem 27 anos.

Emma Myers (Enid)

Emma Myers interpreta Enid, a colega de quarto que personifica o oposto de Wandinha. Mas os opostos se atraem, não é mesmo? A história da amizade entre as colegas de quarto é uma das partes mais divertidas da série. Diferente da sua personagem, Emma não é adolescente. Assim como Jenna, ela tem 20 anos de idade.

Hunter Doohan (Tyler)

Hunter Doohan interpreta Tyler, o garoto “normal” que trabalha em um café na cidade Jericho, onde fica a Escola Nevermore e rapidamente torna-se amigo de Wandinha. Na vida real, ele tem 28 anos.

Moosa Mostafa (Eugene)

Moosa Mostafa interpreta o fofo Eugene, grande amigo de Wandinha e apaixonado por abelhas. De acordo com Wikiwiki, o ator tem 13 anos na vida real, e é um adolescente assim como seu personagem.

Georgie Farmer (Ajax)

Georgie Farmer interpreta Ajax, que é interpretado por Georgie Farmer. Ele é apresentado como o crush de Enid, amiga que divide quarto com Wandinha, e como a principal górgona da Escola Evermore. O ator, na vida real, tem de 20 anos.