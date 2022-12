‘Wandinha ficaria irritada no Brasil’, diz Jenna Ortega

Wandinha mal chegou na Netflix e já é um sucesso, comprovado no painel do streaming na Comic Con Experience (CCXP), com a atriz Jenna Ortega, que vive a personagem na série. A protagonista subiu ao palco ovacionada, com os fãs gritando seu nome.

Na entrevista, ela brincou que Wandinha Addams odiaria a recepção calorosa brasileira. “Acho que ela ficaria sobrecarregada. Ela ficaria irritada, as pessoas encostam demais”, diz a atriz com bom humor.

Depois de anos sem uma produção inédita da Família Addams, Tim Burton trouxe um conteúdo voltado apenas para a Wandinha e Jenna comentou como se sentiu com essa oportunidade. “Sempre fui comparada com a Wandinha porque também sou sarcástica e gosto de humor obscuro. Fiquei honrada e surpresa, depois senti a pressão. Muita gente se vê nessa família.”

Antes da sua apresentação na CCXP, a atriz já havia causado um alvoroço nas redes sociais ao postar uma foto com uma música da cantora brasileira Gal Costa. Ortega afirmou que conhece a cantora há anos e é apaixonada por ela, que faleceu no mês passado. Ela contou que Gal é a voz de um dos seus discos favoritos da vida.

A série Wandinha estreou na Netflix no dia 23 de novembro, dirigida por Tim Burton. Além de Jenna Ortega, seu elenco também conta com Gwendoline Christie (Game of Thrones), Catherine Zeta-Jones (Chicago) e Christina Ricci (A Família Addams).