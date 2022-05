Voltando de festa, aniversariante e três pessoas morrem em acidente de carro

Um acidente de carro no município de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, no último domingo (01), deixou quatro mortos e um ferido. Conforme o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam retornando de uma festa de aniversário quando o veículo saiu da pista. As informações são do UOL.

O veículo usado no acidente ficou parcialmente submerso em uma lagoa e foi necessário a utilização de um caminhão para a retirada do automóvel.

Zé Fernando (MDB-MG), prefeito do município, lamentou as mortes. “Diante da dor imensa sentida por todos nós, manifesto solidariedade às famílias enlutadas e amigos, e expresso todo sentimento e as mais sinceras condolências pela perda. Estamos em oração para que o Bom Jesus conceda conforto e alivie os corações daqueles que perderam seus entes queridos”, escreveu ele, no Facebook.