Voltando ao reggaeton, ROSALÍA se une a Wisin e Yandel para o lançamento de “Besos Moja2”; assista

Quem aí estava com saudade da ROSALÍA se jogando no reggaeton, depois dos lançamentos de “Con Altura” e “Attencíon (Remix)”? Pois bem, a cantora decidiu presentear seus fãs com uma colaboração na faixa da dupla Yandel & Wisin.

A faixa se chama “Besos Moja2” e chega algumas semanas após a espanhola lançar a versão Deluxe de seu segundo álbum de estúdio, o “MOTOMAMI”, que contou com faixas como “DESPECHÁ”, “AISLAMENTO”, “LA KILIÉ”, em colaboração com o DJ Gabriel do Borel e muito mais.

Assista:

