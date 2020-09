Volta às aulas presenciais: grupos de alunos serão definidos e informados pela gestão escolar

Pais e responsáveis terão acesso às listas de cada grupo via aplicativo de mensagens e na própria escola

Mais de 110 mil crianças e adolescentes retornam às aulas presenciais na quarta-feira (30/09). Esse é o público dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, que volta às escolas, em Manaus, depois de seis meses de aulas remotas pela TV aberta e pela Internet. O retorno será híbrido e com as turmas divididas, para evitar aglomeração nas unidades escolares. A divisão dos grupos será informada aos responsáveis pelos gestores das escolas.

As escolas vão funcionar com 50% da capacidade total, por dia. As turmas serão divididas em dois blocos. Os estudantes que compõem o Bloco A terão aulas presenciais nas segundas e quartas-feiras. Já o Bloco B terá aula na escola nas terças e quintas-feiras. Às sextas, os professores e pedagogos cumprirão horas de planejamento escolar.

Nos dias em que os alunos estiverem em casa, eles deverão acompanhar os conteúdos do programa “Aula em Casa”, como já estão fazendo, desde março, quando as aulas presenciais foram suspensas na rede pública estadual.

Assim como ocorreu no Ensino Médio, os estudantes e profissionais vão receber máscaras de tecido, que devem ser trocadas após a merenda escolar e lavadas em casa, com sabão. O uso da máscara é obrigatório em todas as dependências das escolas.

Preparação – Todas as 107 unidades de ensino que retornarão às atividades presenciais na próxima semana já estão sinalizadas com cartazes indicando os principais protocolos de segurança em saúde, como a necessidade de distanciamento, do uso da máscara e das medidas a serem seguidas pelos estudantes e todos os profissionais. Nas salas de aula, ainda, as carteiras estão separadas umas das outras, cumprindo o distanciamento obrigatório.

