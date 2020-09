Volta às aulas presenciais: alunos da rede estadual deverão seguir protocolos de segurança

Rede estadual retorna com atividades do Ensino Fundamental nesta quarta (30/09)

Mais de 111 mil alunos do Ensino Fundamental (anos Iniciais e Finais) retornam às aulas presenciais, nesta quarta-feira (30/09), em 107 escolas da rede estadual de Manaus. Ao chegarem às suas respectivas unidades de ensino, no entanto, os estudantes terão de se adaptar a uma nova realidade, com protocolos de segurança em saúde que devem ser seguidos à risca para garantir o bem-estar de toda a comunidade escolar.

A primeira medida diz respeito à chegada do aluno à escola: todos os estudantes deverão se dirigir às suas unidades usando máscaras de pano devidamente postas sobre o rosto, cobrindo a boca e o nariz. Ao chegarem ao local, eles receberão outras duas unidades do item. A Secretaria de Educação reforça que a utilização da máscara é uma das medidas mais eficazes no combate à Covid-19.

Ainda na entrada da escola, os alunos terão suas temperaturas corporais aferidas, e os que registrarem acima de 37,5º C serão encaminhados por um funcionário para aplicação do protocolo de segurança – que consiste em isolar o estudante dos demais e acionar os pais ou responsáveis. Os que apresentarem abaixo de 37,5º C serão liberados para a próxima etapa, a higienização correta das mãos.

Para isso, eles se utilizarão das pias e dispositivos de álcool gel e sabão, instalados previamente pela secretaria. Após esse procedimento, então, os alunos deverão prosseguir para a sala de aula, respeitando o distanciamento mínimo entre os colegas.

Para evitar que os estudantes esqueçam ou descumpram qualquer um dos protocolos de segurança, todas as escolas da rede estadual foram sinalizadas com materiais gráficos intuitivos, pontuando as principais medidas de enfrentamento à Covid-19. A equipe escolar da secretaria também desempenhará papel fundamental no amparo ao cumprimento dos protocolos, fiscalizando, de perto, a rotina dos alunos.

Recreio – Durante o intervalo, os estudantes devem higienizar as mãos, novamente, com água e sabão ou aplicar álcool em gel e pegar seu alimento. As mesas devem ser ocupadas somente nos assentos sinalizados. A máscara usada antes do lanche deve ser guardada em um saco plástico, e a outra será usada quando a merenda acabar e o aluno ou aluna voltar para a sala de aula.

Os funcionários e voluntários estarão auxiliando os estudantes em todas as movimentações dentro da escola. É necessário que os alunos sejam conscientes e sigam as orientações para que o retorno seja seguro a todos.

FOTOS: Michell Melo/Secom

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Educação e Desporto: [email protected]