Você não é homem de assumir teu erro, diz Neymar após post

Álvaro Gonzáles posou com companheiros negros depois de acusação de racismo do craque brasileiro

Após Neymar acusar Álvaro Gonzáles de racismo, o zagueiro do Olympique posou com companheiros negros e mandou uma indireta para o camisa 10, falando que é preciso “aprender a perder”.

“Não há lugar para racismo. Carreira limpa e com muitos colegas e amigos no dia a dia. Às vezes você tem que aprender a perder e asumir no campo. Incríveis 3 pontos hoje”, escreveu.

O brasileiro respondeu a publicação: “Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão … seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA”.

Os internautas apoiaram Neymar e invadiram as redes sociais do zagueiro espanhol pedindo uma punição.

Na derrota do PSG para o Olympique, Neymar foi expulso após dar um tapa na cabeça do rival. O árbitro foi avisado do lance pelo VAR. O atacante deixou o campo revoltado e afirmou que foi chamado de “macaco” pelo adversário antes de revidar com a agressão.

Fonte: terra.com