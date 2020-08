Vitória do governo Wilson Lima e Carlos Almeida, impeachment foi arquivado por base aliada na ALEAM

O pedido foi ingressado pelo Sindicato dos Médicos, em abril deste ano, que denunciou os governantes de terem cometido crime de responsabilidade. O governador do Estado havia apresentado o pedido de arquivamento do impeachment no dia 23 de julho.

Na última sexta-feira (31), a maioria dos deputados da comissão especial já havia votado a favor do parecer do relator, deputado Dr. Gomes (PSC), que pede arquivamento da denúncia, mas deputados de oposição reclamaram que houve pressa em aprovar o relatório. Nesta quinta, houve uma nova votação envolvendo todos os parlamentares, onde representantes de partidos e blocos políticos tiveram 20 minutos para comentar o relatório.

O governador Wilson Lima declarou, por meio de nota, que o processo de votação que resultou no arquivamento do pedido de impeachment na Aleam “fortalece a democracia e demonstra que o que devem prevalecer são as leis do Estado e do País”.