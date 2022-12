“Vítor Pereira vai pular de felicidade”; Flamengo acerta com 3 reforços bombásticos e um detalhe apenas precisa ser resolvido

A torcida do Flamengo estava esperando por novidades sobre reforços e, ao que parece, isso já está sendo resolvido. O vice-presidente de futebol flamenguista, Marcos Braz, vem trabalhando duramente para qualificar o elenco que Vítor Pereira irá trabalhar e os anúncios devem ocorrer muito em breve na Gávea.

O primeiro deles já é de conhecimento da maioria. Trata-se do goleiro Agustín Rossi, do Boca Juniors. O portal Coluna do Fla informou que a diretoria rubro-negra prepara viagem para Argentina visando sacramentar a chegada do arqueiro. O negócio já está verbalmente acertado e a única dúvida é se ele chegará em janeiro ou em junho.

O segundo é Gerson, o ídolo da Nação. O site especializado em notícias do Mengão, Fla Web, repercutiu as informações da imprensa francesa praticamente cravando finalmente um acordo iminente entre Olympique e Flamengo. O jornal Le Parisien, inclusive, trouxe uma revelação de uma fonte do OM dando indícios que o negócio vai mesmo sair: “É do interesse de todas as partes que ele saia”, disse.

O terceiro trata-se de Juan Quintero, colombiano de 29 anos. Na noite da última quinta-feira (29), o jornalista argentino Sebastián Srur, cravou que o gringo vai assinar com o CRF e será jogador do Mais Querido a partir de segunda-feira: “Ele será jogador do Flamengo a partir de segunda-feira (2)”, noticiou.