Visitação para o último leilão do Detran em 2022 será aberta nesta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (1º/12), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abre aos interessados a visitação para seu último leilão do ano. Ao todo, 367 veículos estão disponíveis para arremate, sendo 340 motocicletas e 27 automóveis, que estarão disponíveis para inspeção a partir desta quinta até o sábado (03/12), no pátio da WR Leilões, que fica na Rodovia Manoel Urbano, no distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

O leilão ocorrerá no dia 8 de dezembro e seguirá no formato on-line, com lances somente pelo site da empresa leiloeira (/www.wrleiloes.com.br). O valor inicial para lance de automóveis é de R$ 200 e para motocicleta, R$ 100. Só poderá fazer lance quem estiver cadastrado previamente na WR Leilões. Isso pode ser feito tanto no dia da visitação quanto diretamente no site.

“Lembrando aos interessados que o cadastro feito pela internet só pode ser feito por um computador. Após a validação do cadastro, já é possível ter acesso ao catálogo dos lotes e realizar os lances”, explicou Altair Gadelha, gerente do setor de leilões do Detran-AM.

Visitação

A visitação para inspeção dos veículos será nos dias 1º, 02 e 03 de dezembro. No dia 1º e no dia 3 de dezembro, a visita pode ser feita das 8h às 16h, já na sexta-feira (02/12) somente até meio-dia, por conta do jogo do Brasil.

A empresa WR Leilões fica localizada na rodovia Manoel Urbano (AM-070), quadra O, número 7, Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba.

O Detran Amazonas informa que é garantido a todo interessado o direito de conferir visualmente os veículos que irão a leilão, para que sejam analisados o estado de conservação. Após o certame, o arrematante não poderá alegar o desconhecimento do estado do bem arrematado.

