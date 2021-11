Visão geral da empresa de jogos de azar

Em 2021, os especialistas prevêem um maior desenvolvimento da indústria iGaming e destacam alguns mercados como áreas mais promissoras para as operadoras. Esta, em particular, é a região da América Latina. Juntamente com os especialistas da SlotоGames, preparamos um panorama deste mercado.

O Brasil é o maior e mais populoso país da América Latina, muitas vezes chamado de gigante adormecido, e é hora de ele acordar. Até agora, a maioria dos tipos de jogos de azar são proibidos, no entanto, uma comissão especial foi formada em 2016 para desenvolver a regulamentação para o mercado de apostas esportivas. A legislação sobre jogos de azar foi aprovada em 2018, mas sua implementação foi adiada.

O processo legislativo incluiu consultas abertas ao público, que trouxeram 2.000 propostas de 600 empresas de jogos de azar. Por enquanto, parece que as apostas esportivas serão privatizadas, a loteria será administrada pelas autoridades locais e os clubes de jóquei continuarão a oferecer apostas em corridas de cavalos.

Espera-se que a tão esperada regulamentação entre em vigor em meados de 2021. Quando isso acontecer, o Brasil será o maior mercado de apostas esportivas terrestres e online do continente. Com 200 milhões de habitantes, aproximadamente 63% dos quais com acesso à tecnologia móvel, e uma paixão nacional pelo futebol, o Brasil é um sonho que se torna realidade para as casas de apostas que buscam se expandir e entrar no mercado sul-americano.

A taxa de licença para apostas esportivas será de 3 milhões de reais ($ 560 mil) com um pagamento mensal separado de 20 mil reais ($ 3,7 mil) para as casas de apostas terrestres. As apostas esportivas, que operam exclusivamente online, terão que pagar uma taxa de R $ 30.000 ($ 5,6 mil), enquanto uma empresa que oferece todos os tipos de apostas esportivas terá de pagar R $ 45.000 ($ 8,4 mil).

Toda a indústria de iGaming vem acompanhando de perto a situação no Brasil, pois, segundo especialistas, o mercado de apostas esportivas aqui chegará a um volume de US $ 1 bilhão em cinco anos após a entrada em vigor do regulamento.

Loading...