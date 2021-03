Visando início das aulas, Secretaria de Educação promove encontro formativo à equipe escolar indígena da rede

Jornada Pedagógica acontecerá de forma on-line, a partir desta segunda-feira (15/03)

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto realiza, a partir desta segunda-feira (15/03), a Jornada Pedagógica voltada a coordenadores, gestores e professores da Educação Escolar Indígena, com o tema “Outros olhares e novos caminhos: repensando práticas educativas da Educação Escolar Indígena no cenário atual”. A formação seguirá até sexta-feira (19/03), com programação on-line sempre a partir das 14h, e transmissão por IPTV, aplicativo Aula em Casa e pelo YouTube.

A transmissão será gravada e disponibilizada posteriormente para aqueles que não conseguirem acompanhar em tempo real. As aulas da Educação Escolar Indígena estão previstas para iniciar no dia 23 de março, também de maneira remota.

Neste ano, haverá duas edições da Jornada Pedagógica: uma que contemplará o ano letivo de 2020, suspenso por conta da pandemia; e outra referente às atividades escolares de 2021. Dessa forma, cada ano letivo deverá ser concluído em um semestre, por meio de um calendário escolar especial elaborado pelo Departamento de Políticas e Programas Educacionais (Deppe).

“O ano de 2021 chegou e, com ele, muitas incertezas em razão da permanência do estado de pandemia. Entretanto, diferente de 2020, em que todos fomos pegos de surpresa, agora podemos aproveitar as aprendizagens do ano que passou. A partir das experiências adquiridas nos variados modelos e estratégias de ensino [que utilizamos no ano passado] e do diálogo com a comunidade escolar, planejamos as atividades escolares indígenas para 2021 no Amazonas”, afirmou o secretário executivo adjunto pedagógico, professor Raimundo Barradas.

Barradas reforça ainda que, assim como foi adotado com o ensino híbrido, no ano passado, os protocolos e medidas de segurança em saúde seguirão em vigor.

“Nessa nova rotina, a equipe escolar incluirá exercícios e conversas sobre o período atípico em que vivemos, pontuando sempre os principais protocolos sanitários de enfrentamento à Covid-19. Mesmo que nesse primeiro momento não ocorram encontros presenciais, é primordial que trabalhemos essa mudança comportamental com nossos alunos e professores, visando garantir a segurança de todos”, concluiu.

Para o gerente da Educação Escolar Indígena (GEEI), Alcilei Vale Neto, a Jornada Pedagógica busca apontar possibilidades de aulas com atividades que não precisem, necessariamente, de internet.

“Atividades como estudos dirigidos, levantamentos das práticas culturais e do dia a dia das aldeias-temáticas, que tratem da realidade indígena e sejam transformadas em aprendizados de importância para o fortalecimento da Educação Escolar Indígena, tendo o professor como o intermediador desse processo”, acrescentou Alcilei.

Programação – Nesta segunda-feira, primeiro dia da Jornada, será discutida a repriorização curricular da Educação Escolar Indígena. Na terça-feira (16/03), a equipe da Secretaria de Educação apresentará os documentos orientadores do calendário especial 2020/2021.

Nos dias seguintes (17 e 18/03), as orientações pedagógicas do encontro terão como foco os componentes curriculares e, por fim, na sexta-feira (19/03), será abordada a construção do Plano de Aula dos professores.

FOTOS: Divulgação/Seduc-AM (obs.: imagens registradas antes da pandemia da Covid-19)