VIOLÊNCIA – Jovem grávida é espancada pelo marido com socos e chutes*

Amazonas – Na noite deste domingo (16), uma grávida de 22 anos foi brutalmente espancada pelo marido, na rua João Barbosa, bairro Colônia, no município de Benjamin Constant.

Segundo informações, o casal iniciou uma discussão no meio da via pública, e o homem acabou por atingir a vítima com socos e chutes. Populares acionaram a polícia para deter o agressor, mas chegando no local, a guarnição encontrou apenas a vítima agonizando com fortes dores no ventre.

A gestante foi encaminhada ao hospital da cidade e recebeu atendimento médico.Apesar do susto, ela e o bebê passam bem. O criminoso foi procurado pela polícia pelas imediações, mas não foi localizado.