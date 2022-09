Vínculo até dezembro de 2023 e salário acima de R$ 1 milhão: Landim aprova valores e Fla prepara contrato assinado por medalhão de 35 anos

O Flamengo tem o jogo mais importante do ano nesta quarta-feira (7), quando enfrentará o Vélez pelo segundo confronto da semifinal da Copa Libertadores da América. Como ganhou na Argentina por 4 a 0, o Rubro-Negro tem uma imensa vantagem, mas Dorival Júnior colocou os pés no chão da rapaziada e quer o time jogando com uma seriedade no Maracanã.

Nos bastidores, os dirigentes flamenguistas seguem trabalhando de forma sigilosa para resolver algumas pendências e o negócio que mais avançou é em relação a renovação de David Luiz. O atleta tem um dos maiores salários do elenco e seu vínculo termina no fim de dezembro. Quando chegou, ele viveu altos e baixos, mas agora está jogando muita bola.

A novidade é que a direção do Mais Querido entende que David é muito importante para o elenco e já está preparando uma proposta para renovar seu contrato. O novo vínculo oferecido será de mais um ano, ou seja, até o fim de 2023 com os valores mensais mantidos: pouco acima de R$ 1 milhão por mês.

David Luiz deve aceitar, tendo em vista que está muito feliz vestindo o Manto Sagrado, já disse que vem realizando um sonho de jogar no Flamengo. O defensor tem 35 anos e chegou ao Flamengo no segundo semestre do ano passado. Demorou um pouco para se readaptar ao futebol brasileiro, mas agora virou um dos pilares da equipe de Dorival Júnior.

"Para viver este clube de verdade, tem q se doar a cada segundo ao extremo!!!" [David Luiz]

É diante de todo esse contexto que os dirigentes flamenguistas decidiram que vale à pena ficar com o jogador por mais tempo. A oferta deverá ser oficializada muito em breve, mas os valores e o tempo de contrato já contam com aprovação do presidente Rodolfo Landim.